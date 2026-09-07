El abuelo de Guadalupe Lucero fue detenido en una causa de abuso
El abuelo de la nena desaparecida hace cinco años acumula dos imputaciones por el mismo delito.
A más de cinco años de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero en la provincia de San Luis, la causa vuelve a quedar en el centro de un grave escándalo judicial. Roque Lucero, abuelo paterno de la menor, fue detenido este domingo por la Policía provincial tras dar positivo el informe de una Cámara Gesell realizada a una nueva víctima menor de edad. Con este arresto, el hombre acumula dos imputaciones por el mismo delito.
Este lunes se llevará a cabo la audiencia imputativa contra Roque Lucero, donde la fiscalía solicitará que permanezca privado de la libertad, según indica la agencia NA.
El acusado ya había sumado una primera imputación en abril de este año por otra causa de abuso sexual a una menor.
Aquella novedad generó indignación en la familia materna de Guadalupe, dado que en su declaración testimonial de 2021 el propio Roque había admitido que era investigado por abusar de una nena de 8 años, antecedente que no fue profundizado por los investigadores durante las primeras etapas de la búsqueda.
Pedido de la querella y estado de la investigación
Ante la sumatoria de denuncias, la madre de Guadalupe solicita que se indague formalmente la posible vinculación del detenido con la desaparición de su hija, un eje sobre el cual no se registraron avances significativos.
Revisión de llamadas: En mayo de este año, la abogada querellante Soledad Poma de Otaegui solicitó el peritaje del teléfono celular de Roque Lucero para analizar sus impactos de antena y recorridos los días previos y posteriores al 14 de junio de 2021, medida que aún no obtuvo respuesta judicial.
Causa paralizada: A más de cinco años del hecho ocurrido en el barrio 544 Viviendas de San Luis, la causa principal no presenta pistas sobre el paradero de la niña.
Recompensa oficial: El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de $20.000.000 para quienes aporten datos certeros a través de la línea 134 o el 911.