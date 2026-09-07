El abuelo de Guadalupe Lucero fue detenido en una causa de abuso

A más de cinco años de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero en la provincia de San Luis, la causa vuelve a quedar en el centro de un grave escándalo judicial. Roque Lucero, abuelo paterno de la menor, fue detenido este domingo por la Policía provincial tras dar positivo el informe de una Cámara Gesell realizada a una nueva víctima menor de edad. Con este arresto, el hombre acumula dos imputaciones por el mismo delito.

Este lunes se llevará a cabo la audiencia imputativa contra Roque Lucero, donde la fiscalía solicitará que permanezca privado de la libertad, según indica la agencia NA.

El acusado ya había sumado una primera imputación en abril de este año por otra causa de abuso sexual a una menor.

Aquella novedad generó indignación en la familia materna de Guadalupe, dado que en su declaración testimonial de 2021 el propio Roque había admitido que era investigado por abusar de una nena de 8 años, antecedente que no fue profundizado por los investigadores durante las primeras etapas de la búsqueda.

Pedido de la querella y estado de la investigación

Ante la sumatoria de denuncias, la madre de Guadalupe solicita que se indague formalmente la posible vinculación del detenido con la desaparición de su hija, un eje sobre el cual no se registraron avances significativos.