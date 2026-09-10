El acusado de matar a su novia de 18 años responsabilizó a su suegro por el crimen: "Forcejeamos y escuche disparos"

El acusado por el femicidio de Camila Ruth Castro, la joven de 18 años que murió de un disparo en el cuello, negó su responsabilidad en el hecho y dio detalles de la pelea que tuvo con su suegro el día que falleció su novia.

Elías Barrionuevo explicó que se había acercado al domicilio de la víctima para llevarse a un perro que sería de su propiedad, pero que la discusión se produjo porque la joven no quería que se lo llevaran.

En un video, el acusado, que fue detenido en las últimas horas, detalló que el padre de Camila se le tiró encima con un objeto en la mano "que no sabía qué era", que tras esa secuencia, comenzaron a forcejear y segundos más tarde "se escucharon disparos".

"Se ve que le pega un tiro a ella y no nos dimos cuenta en el momento", subrayó el novio de la víctima sobre el momento en el que se produjo el ataque. Además, remarcó que se fue corriendo del lugar "en estado de shock" sin saber qué había pasado.

La versión de los hechos del principal acusado

En un video que grabó antes de entregarse, Elias Barrionuevo cuestionó que lo están acusando por "un femicidio que no fue" y aseguró que "no la mató"; que no es "un asesino ni un femicida".

El joven de 19 años indicó que, luego de la intervención del padre en la discusión que tuvieron ambos, Jorge le dijo que "él es re atrevido" y que lo iba "a cagar a tiros". Tras esta advertencia, fue a la cocina, agarró un objeto y se abalanzó sobre él.

En el mensaje grabado del acusado, detalló que su suegro le pegó en varias oportunidades cuando la joven ya se encontraba herida y que le tuvo que pedir al hombre que frene con las agresiones para asistir a Camila.

Cómo era el vínculo de la pareja

Tras las acusaciones de la abuela de Camila sobre un vínculo tóxico entre su nieta y el acusado, Barrionuevo detalló que "la amaba mucho" y que tenía intenciones de formar una familia con ella.

Además, el joven reconoció que tenían planes de irse a vivir juntos y que "su intención no era hacerle daño"; por otro lado, sostuvo que se fue del lugar por miedo sin saber qué le había ocurrido a su novia y se enteró en horas de la madrugada sobre su trágico desenlace.

Tras recibir los disparos en el cuello, la joven fue trasladada de urgencia al hospital del Bicentenario de Ituzaingó donde falleció horas después como consecuencia de las heridas que sufrió.



