"El arma no es mía", habría declarado Callejero Fino: ¿es de un barra de Racing?

Tras prestar declaración indagatoria ante la Justicia el pasado lunes, el cantante de RKT, Callejero Fino, habría declarado "el arma no es mia" luego de haber sido detenido junto a su primo Joel.

En tanto, Simón Natanael Alvarenga (nombre real del artista) y su acompañante fueron aprehendidos cuando circulaban a bordo de una Volkswagen Amarok sin patente, y en el procedimiento, efectivos de la Policía Bonaerense encontraron en el vehículo una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

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Este martes, el cronista Diego Lewen reveló en el programa Desayuno Americano (de América TV) qué dijeron Callejero Fino y su primo al momento de prestar declaración.

"Ayer, en la fiscalía, declararon tanto Callejero Fino como su primo Joel. Ambos dijeron que el arma no les pertenecía. Callejero Fino dijo que el arma no era de él", informó.

Nadie se hizo cargo del arma

De esta manera, los dos involucrados se desligaron de la propiedad de la pistola y ahora será la investigación judicial la que deberá establecer a quién pertenecía y cómo llegó al vehículo.

Mientras avanza la causa, Carlos Salerno reveló en el programa conducido por Pamela David la existencia de una fotografía que podría convertirse en un nuevo elemento para los investigadores.

La foto que podría complicar al cantante (Desayuno Americano).

"Tengo una bomba de Callejero Fino. Me acaban de pasar una foto que lo va a complicar aún más a Callejero Fino", anticipó el panelista.

En la fotografía se observa al cantante junto a un hombre señalado en el programa como un conocido barrabrava de Racing.

Según Salerno, esa persona le habría entregado tiempo atrás al artista un arma de características similares a la secuestrada durante el procedimiento. "Hay un conocido barra de Racing Club que hace poco tiempo le hizo entrega a Callejero un arma, una Glock calibre .40", afirmó.

Por el momento, no se determinó judicialmente que el arma que aparece mencionada en relación con aquella fotografía sea efectivamente la misma que fue encontrada en la camioneta.

Pena que podría enfrentar Callejero Fino

Según la información difundida, la Glock calibre .40 secuestrada tenía 12 proyectiles y la numeración suprimida, un elemento que será clave en las pericias y en el avance de la investigación. Salerno también se refirió a las posibles consecuencias judiciales que podría enfrentar Callejero Fino en caso de que se comprobara su responsabilidad.

"La pena mínima es de 3 años y 6 meses. La máxima es de 8 años", sostuvo el periodista, quien además indicó que los antecedentes judiciales del cantante podrían ser considerados en el marco de su situación procesal.

Mientras tanto, Callejero Fino y su primo aseguraron que el arma encontrada en la camioneta no les pertenecía. La causa sigue abierta y la Justicia analizará las pruebas, pericias sobre la pistola y elementos incorporados al expediente para determinar responsabilidades.

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