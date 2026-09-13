El balazo que terminó con el "Rey de la Noche": ¿Quién mató a Poli Armentano?

Leopoldo "Poli" Armentano se crió en un ambiente de clase media alta, dedicándose desde muy joven al emprendimiento empresarial de las discos bailables principalmente famosas en la década de 1980 y 1990.

Fue el propietario de los boliches Trump's y El Cielo, los "templos" de la movida porteña donde frecuentaban famosos del espectáculo y políticos de renombre, como Carlos Saúl Menem, Zulemita Menem, Mauricio Macri.

El crimen de Armentano, el "Rey de la Noche "



El 20 de abril de 1994, Armentano se encontraba en una cena en el restaurante de Recoleta llamado El Mirasol, donde también se encontraban el secretario privado del presidente Menem, Ramón Hernández, y Guillermo Coppola.

Allí, por las versiones que relataron los mozos presentes esa noche, Hernández y Coppola parecían tratar de convencer a Armentano de algo (no está claro sobre qué tema), pero este se negaba haciendo recurrentes gestos con las manos y diciendo que no, en voz alta y de forma repetida.

Luego de la cena, Armentano dejó estacionado su auto en las cocheras cercanas del Automóvil Club Argentino y caminó hacia su departamento, ubicado en el barrio de Palermo, momento en el cual una persona le disparó en la cabeza.

Coppola, con Armentano.

Una hora después, un diariero lo confundió con un borracho que luchaba por abrir la puerta del edificio. Pasaron otros 60 minutos hasta que el encargado, Luis Biscarra, lo encontró en la misma postura, totalmente ensangrentado. Al ayudarlo, Poli subió gravemente herido cinco pisos hasta llegar a su departamento.

Los peritos forenses confirmaron después que el balazo le había anulado su cerebro y que, por consiguiente, las últimas acciones realizadas por el empresario habían sido sencillamente instintivas.

Armentano murió tras dos días de internación en el Hospital Juan Fernández. Recién siete horas después del crimen, la Policía dio aviso al juez de la causa, Francisco Trovato.

Armentano y Coppola, amigos fuera de las pistas y dentro de la cancha.

Las hipótesis del crimen de Poli Armentano



En el lapso entre el ataque y el aviso al juez, varias personas entraron en el departamento de Armentano para llevarse cosas. El mismo Coppola subió al departamento, según testigos, y se fue con un portafolios con el cual no había ingresado.

La familia Armentano, con su hermana Andrea como vocera, sostenía que lo habían matado por negarse a vender droga en sus boliches. "Poli molestaba porque no quería eso en su negocio", dijo tiempo después la mujer en el programa "Cámara del Crimen".

Más allá de sus declaraciones, no pudo presentar pruebas para apoyar esa hipótesis. En algún momento se refirió a una deuda que su hermano tenía con Coppola, pero luego dijo que no estaba documentada y que no era tan importante la suma.

En paralelo, las versiones periodísticas se renovaban todas las semanas, pero también caían casi por su propio peso. Las tapas de las publicaciones sugerían que Carlitos Menem Jr. había ordenado la muerte de Armentano por una relación sentimental que mantenía con su hermana Zulemita.

Coppola, Zulemita y Armentano, en plena noche.

También se apuntó a Daniel Bellini, el dueño del boliche Pinar de Rocha, por una supuesta deuda. Luego se mencionó una rivalidad entre ellos por su actividad en locales nocturnos y la disputa de personajes de la farándula. Tampoco hubo pruebas. Bellini sí fue condenado por matar de un tiro en la cabeza a la bailarina Morena Pearson, madre de su hija, en 2008.

Siempre se cuestionó que declararan todos los que estuvieron en contacto con la víctima esa noche, menos el secretario privado del presidente Menem, quien nunca fue citado por la Justicia.

En 2004, se pidió que Diego Maradona fuera convocado por el juzgado, debido a que el futbolista había tenido un pleito reciente con Coppola. "Conoce desde hace muchos años a los imputados en la causa. En estos momentos parece estar menos condicionado para relatar, decir e incluso ofrecer pruebas sobre el hecho y los imputados", dijo Roberto Polito, abogado de la familia Armentano.

El homicidio de Poli Armentano quedó impune



Trovato procesó como autores materiales del crimen a dos agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba, pero la Cámara del Crimen revocó la decisión.

La causa judicial no llegaría a nada y el caso pasó por más de 20 jueces subrogantes, diluyendo el impulso judicial y atentando contra el principio de economía procesal. Tras varios años de averiguaciones, prescribió en 2006.

Ante las dificultades en el caso, la entonces flamante diputada Elisa Carrió inició una investigación extrajudicial y sostuvo que un sicario italiano había matado a Armentano.

El cuerpo del "Rey de la Noche" estuvo en una bóveda en el Cementerio de la Recoleta, hasta que fue vendida. Los restos del empresario y los de su madre, que murió clamando justicia, fueron cremados a mediados de julio de 2012 en la Chacarita y trasladados a Asunción del Paraguay.

El dolor en el velorio de Poli Armentano.

La caída del polémico juez Trovato



El nombre del juez Francisco Trovato comenzó a sonar en 1994, cuando se hizo cargo de la causa por el asesinato de Armentano. Pero el boom de popularidad del magistrado estalló cuando posó para la Revista Caras, en 1996, en su departamento valuado en 700.000 dólares.

Mientras la causa por el asesinato de Poli estaba en sus manos, Trovato fue sancionado en 1996 por falta de decoro, no solo por la actitud frívola de mostrar su lujosa vivienda, sino también por sus exposiciones públicas recurrentes, como cuando se lo vio bailando con Silvia Süller en una discoteca.

Así empezó su estruendosa caída. Después de acumular denuncias por coimas, enriquecimiento ilícito y connivencia con abogados, Trovato se convirtió en el primer juez sometido a dos juicios políticos que terminaron en su destitución.

El Senado destituyó a Trovato en 1997, luego de acusarlo de mal desempeño por haber recibido un vestidor como coima para cerrar una investigación por la muerte de una nena que cayó por el hueco del ascensor.

El ex juez Francisco Trovato.

Antes de la muerte de Armentano, Trovato había logrado que su buena relación con personalidades del mundo político y empresario no trascendiera.

Cuando el juicio político se acercaba, Trovato amenazó al Gobierno con dar a conocer el nombre del custodio de un "importante miembro del círculo más íntimo del Presidente", supuestamente vinculado con la muerte del dueño de El Cielo, aunque nunca efectuó su amenaza.

La destitución por unanimidad llegó cuando el ex magistrado ya estaba prófugo. Fue detenido en Brasil el 4 de abril de 1998, donde se escondía con una amante. Al año siguiente lo condenaron a seis años de prisión.