El crimen en un descampado que destapó un imperio de espías y cambió para siempre a Santiago del Estero

A comienzos de 2003, las jóvenes Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba aparecieron asesinadas en el paraje de La Dársena, en Santiago del Estero. La investigación destapó que detrás de las muertes había un aparato de espionaje y encubrimiento comandado por Antonio Musa Azar, el jefe de inteligencia del juarismo. En las dos primeras entregas reconstruimos el crimen y la trama de poder que lo rodeaba. Esta última cuenta cómo terminó todo: con un régimen de medio siglo hecho pedazos y una condena histórica.

El caso se volvió incontenible. Lo que había empezado como la desaparición de una joven terminó exponiendo el corazón mismo del poder santiagueño: una estructura policial y política que controlaba la provincia desde hacía cincuenta años. La presión social, las marchas de silencio y la repercusión nacional del doble crimen convirtieron a Santiago del Estero en un problema imposible de ignorar para la Casa Rosada.

La intervención que desarmó el aparato

En abril de 2004, el gobierno nacional intervino la provincia. Uno de los primeros gestos fue simbólico y contundente a la vez: se dispuso suprimir la Subsecretaría de Informaciones, el centro de espionaje y detenciones ilegales que había sido la base operativa de Musa Azar durante años. Los cerca de 30.000 legajos que esa dependencia había armado espiando la vida pública y privada de miles de santiagueños quedaron en manos de la Justicia.

Con la intervención cayó también el reinado de Carlos Juárez y su esposa, Mercedes "Nina" Aragonés de Juárez, que habían dominado la política provincial durante medio siglo. El doble crimen de La Dársena fue la mecha que terminó con esa hegemonía: el caso que desnudó, ante todo el país, cómo se ejercía el poder en la provincia.

Un juicio histórico y tres condenas a perpetua

La causa llegó a juicio oral en 2007, en un debate que se extendió durante ocho meses. El 24 de junio de 2008, la Cámara en lo Criminal Nº2 de Santiago del Estero dictó las condenas. Antonio Musa Azar fue sentenciado a prisión perpetua como instigador del crimen de Patricia Villalba y por la asociación ilícita que encubrió la muerte de Leyla Bshier Nazar.

Junto a él, tres ex policías -Héctor Albarracín, José Pablo Gómez y Francisco Daniel Mattar- también recibieron prisión perpetua por su participación en el doble crimen. El carnicero José Patricio Lludgar fue condenado a 22 años. De los 16 procesados, 11 resultaron absueltos, en su mayoría por el beneficio de la duda: entre ellos, el hijo de Musa Azar y otros allegados al poder provincial.

Para las familias de las víctimas fue un fallo agridulce. Sentían que los principales responsables habían sido condenados, pero también que muchos otros, cómplices del entramado, habían quedado libres.

El final del hombre fuerte

Musa Azar cargó, además, con su pasado. El mismo hombre que había manejado el espionaje del juarismo fue condenado a prisión perpetua en otros juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuando ya era responsable de desapariciones en la provincia. Acumuló tres condenas a perpetua en total.

El "temible" jefe de inteligencia murió el 25 de septiembre de 2021, mientras cumplía prisión domiciliaria, un beneficio que había obtenido años antes. Con él se apagó el último símbolo de un régimen que durante medio siglo pareció intocable, hasta que el crimen de dos jóvenes en un descampado lo derrumbó desde adentro. Más de dos décadas después, La Dársena sigue siendo el caso que le recuerda a Santiago del Estero cómo se cae un poder que se creía eterno.