El curioso sueño que tuvo la mamá de Loan antes que arranque el juicio: "Auto blanco"

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, la madre del menor, María Noguera, habló en la previa del juicio oral y se mostró confiada en que alguno de los siete imputados "se quiebre" y "diga dónde está" su hijo.

La madre de Loan aseguró que tiene esperanza de hallar a su hijo con vida.

En ese sentido, contó que incluso llegó a soñar más de una vez que el nene regresaba a su casa familiar a bordo de un vehículo de color blanco.

"Mi corazón me dice que está vivo. Sigo soñando que me lo traen", afirmó Noguera.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo familiar.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, una zona rural de la localidad correntina de 9 de Julio. El hecho se produjo luego de un almuerzo en la vivienda de su abuela paterna, Catalina Peña, momento a partir del cual se perdió su rastro y se inició la búsqueda.

De cara al inicio del juicio oral, la familia Peña se trasladará a la ciudad de Corrientes para asegurar su presencia diaria en el recinto. Noguera confirmó que viajará junto a su esposo y dos de sus hijos con el propósito de seguir de cerca el desarrollo de cada una de las audiencias.

En tanto, la querella aguarda a ver que postura adoptarán los siete imputados que están detenidos desde el inicio de la investigación. Entre ellos se encuentran integrantes del núcleo familiar, además de terceros que participaron del mencionado almuerzo en el paraje rural.

La madre del menor expresó que el juicio representa una oportunidad para que los acusados modifiquen sus declaraciones previas y aporten datos concretos sobre el paradero del niño. "Esperamos que alguien se quiebre y diga dónde está Loan. Ellos saben que sus hijos y nietos están bien, comiendo; yo no sé nada del mío", manifestó Noguera.

La mujer remarcó que mantendrá una postura firme ante el tribunal y los imputados. "No voy a bajar la mirada, ellos tienen que sentir vergüenza. Quiero mirarlos de frente para que hablen", aseveró.

Asimismo, la madre del menor reiteró sus reservas respecto a cómo se llevaron a cabo los procedimientos policiales y judiciales durante las primeras horas posteriores a la denuncia de la desaparición: "Se hizo todo mal desde el principio".

A pocos días de que comience el juicio, la familia ratificó el mismo pedido que hicieron aquel 13 de junio de 2024: "Si alguien lo tiene, que lo larguen. Hace dos años lo estamos esperando", concluyó la madre de Loan.