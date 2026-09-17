El dato desgarrador de la autopsia: Camila estaba embarazada al momento de ser asesinada

Un estremecedor resultado arrojó en las últimas horas la autopsia realizada al cuerpo de Camila Agustina Vecchiarello, la aspirante a gendarme asesinada en San Juan: la joven estaba embarazada al momento de su muerte.

Según las primeras conclusiones del estudio forense, se trataba de un embarazo reciente y los investigadores creen que ni Camila ni su marido, Carlos Gonzalo Rivero, único imputado por el femicidio, sabían de la noticia.

El resultado de la autopsia se conoció mientras avanza la causa contra Rivero, quien fue acusado por la Fiscalía de Delitos Especiales de haber atacado a la joven con dos cuchillos dentro del departamento en el que ambos vivían, en Barreal.

Camila murió durante la madrugada del domingo como consecuencia de una hemorragia severa provocada por múltiples heridas cortantes y punzantes, de acuerdo con los primeros resultados de la autopsia.

Camila fue asesinada a cuchilladas.

Cómo fue el femicidio, según la investigación

Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, Rivero y Camila habían regresado cerca de la medianoche al departamento donde vivían mientras realizaban el curso para aspirantes a la Gendarmería Nacional. Cerca de la 1 de la madrugada, cuando ambos estaban solos, se habría producido el ataque.

La acusación sostiene que el hombre primero golpeó a Camila en la cara y luego usó un cuchillo para provocarle varias heridas en la cara y en las manos, compatibles con heridas defensivas, es decir, aquellas que se producen cuando una persona intenta protegerse de una agresión, según los investigadores.

Después, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, Rivero habría tomado otro cuchillo y le habría provocado dos profundas heridas en ambos lados del cuello. Esas lesiones habrían generado una hemorragia masiva que finalmente provocó la muerte de la joven.

Carlos Riveros, único detenido por el femicidio de Camila Vecchiarello.

Los primeros resultados de la autopsia establecieron que Camila presentaba al menos nueve heridas, concentradas principalmente en la zona de la cara y el cuello. Además, los investigadores encontraron dos cuchillos con rastros de sangre dentro del departamento.

Tras el ataque, la fiscalía sostiene que Rivero habría permanecido varias horas en el lugar. También habría dejado una carta manuscrita dirigida a sus familiares y a los de Camila, en la que pedía disculpas y hacía referencia a su intención de quitarse la vida.

Dolor por el femicidio de Camila

Mientras avanza la investigación, familiares, amigos y vecinos reclaman que se esclarezca la muerte de Camila. En Barreal, además, hubo una movilización para pedir justicia por la joven.

La víctima era oriunda de Rosario y había viajado a la provincia cuyana para realizar su formación e intentar ingresar a Gendarmería Nacional. Además, era bailarina y formaba parte de una compañía de folklore, donde sus compañeros la despidieron con mensajes cargados de dolor.

Uno fue publicado por Sami, familiar de Camila, quien la despidió y expresó el dolor de toda la familia tras conocer su muerte. En su publicación, recordó que muchas veces las personas observan este tipo de casos a través de las noticias, pero que esta vez era su propia familia la que atravesaba una situación similar. "Hoy nos toca a nosotros la familia Vecchiarello atravesar por esto", escribió.