El devastador mensaje del papá del bebé de 10 días que murió en el choque: "Mi principito, no sé por qué nos toca vivir esto"

El papá de Tadeo León Ledesma, de apenas 10 días, quien murió como consecuencia de las heridas que sufrió en un violento choque ocurrido en Punta Lara, compartió una serie de fotos, un video y un desgarrador mensaje en redes sociales para despedir a su bebé.

"Hoy me toca despedirte, hijo de mi vida, mi príncipe, mi todo. Nos dejás un vacío enorme en nuestros corazones, un dolor que no se puede explicar con palabras", escribió Iván Ledesma.

"Descansá en paz, TADEO LEON LEDESMA. Vas a vivir eternamente en mi corazón. Hasta siempre, mi príncipe", agregó, y firmó el estremecedor mensaje con "papá, mamá y Justi, tu hermanita mayor".

Iván Ledesma, con su hijo Tadeo.

El joven aprovechó también el posteo para destacar el acompañamiento que recibieron: "Gracias de corazón a todos los que nos dejaron un mensaje, nos abrazaron y nos hicieron llegar sus fuerzas desde cada rincón. Hoy las necesitamos más que nunca".

La tragedia ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 22, en Almirante Brown, entre 106 y 108. Allí impactaron una Ford EcoSport, un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino, en un episodio que quedó registrado por cámaras de seguridad municipales y cuyas circunstancias todavía son investigadas.

Tadeo, recién nacido, con su mamá.

En la Fiorino viajaban Iván, su pareja Yazmín Jaimon, su hija Justina, de 3 años, quien también sufrió heridas, y Tadeo. Los menores fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata, aunque el bebé murió debido a la gravedad de las lesiones.

El dolor del padre también quedó reflejado en un video que subió a sus redes, con unas palabras y una canción dedicadas a su hijo: "Mi principito, no sé por qué nos toca vivir esto, amorcito. Te amo mucho. Me cuesta aceptar esta despedida. Hijo, te voy a amar toda la vida, chachito de papá. Voy a extrañar que duermas en mi pecho y que estés tranquilito. Que te de hipo y te rías durmiendo, mi ángel. Por dios, volá alto que la abuela te espera arriba, mi vida".

Oscar Pacheco, de 66 años, conducía la Ford EcoSport. El hombre fue demorado en el lugar e imputado por "homicidio culposo" en una causa que tramita la UFI N.º 10 de La Plata.

Horas después, Pacheco recuperó la libertad tras ser fichado en la Comisaría 2° de Ensenada, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del accidente.