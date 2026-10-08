El día que el país paró por Lucía Pérez: cómo fue el primer Paro Nacional de Mujeres bajo la lluvia





El 19 de octubre de 2016, miles de mujeres salieron a las calles vestidas de negro y bajo una intensa lluvia en el primer Paro Nacional de Mujeres. La movilización había sido convocada por el movimiento de mujeres, con NiUnaMenos a la cabeza, luego del femicidio de Lucía Pérez, de 16 años, cometido en Mar del Plata.

Lucía el 8 de octubre de 2016 fue llevada sin signos vitales a la Unidad Sanitaria de Playa Serena.

Lucía Pérez tenía 16 años.

La noticia generó una fuerte reacción y las organizaciones convocaron al primer Paro Nacional de Mujeres. La medida se realizó entre las 13 y las 14 horas, tanto en lugares de trabajo como en los hogares, bajo la consigna: "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras".

La movilización por Lucía

Durante la tarde, la protesta se transformó en una multitudinaria marcha. En la Ciudad de Buenos Aires, miles de personas se concentraron en el Obelisco y avanzaron hasta Plaza de Mayo.

Bajo una copiosa lluvia, las manifestantes llevaron prendas negras y levantaron consignas como #VivasNosQueremos y #NosotrasParamos. El reclamo apuntó contra la violencia femicida y la precarización de las vidas de las mujeres.

En distintas ciudades del país también hubo concentraciones. La convocatoria alcanzó a Tucumán, Chaco, Mendoza, La Plata, Paraná, Formosa, Bahía Blanca y Santa Fe, entre otros puntos.

Desde las redes sociales se impulsó gran parte de la convocatoria, aunque también participaron madres, hijas y organizaciones que llamaron a marchar para reclamar justicia y pedir medidas contra la violencia de género.

El recuerdo de la mamá de Lucía

"Yo me acuerdo cuando escuché la noticia del Paro Nacional de Mujeres a partir de lo que hicieron con mi hija, me quedé asombrada y emocionada", recordó Marta Montero, la mamá de Lucía.

Para ella, las imágenes de aquella jornada quedaron grabadas por la dimensión de la protesta. "En Buenos Aires llovía mucho, yo vi por la televisión cómo las mujeres salieron con paraguas por mi hija", expresó al recordar aquella movilización. Meses después, Marta, que nunca había estado en CABA, viajó para encabezar los reclamos.

"Hoy lucho por Justicia para Lucía y que no haya más Lucías", sostuvo Marta.