El enigmático video que publicó el sospechoso de haber asesinado a Aixa: "Los voy a estar viendo desde arriba"

Mientras sigue la investigación por el asesinato de Aixa Mili (20), quien fue hallada con signos de ahorcamiento en su casa de la localidad de Dique Luján, el principal sospechoso del crimen dejó un particular video en la redes sociales: "Los voy a estar viendo desde arriba".

La expareja de la joven, Alejandro Daniel Sofía (26), quien es buscado por la Policía, le había enviado un mensaje a un amigo horas después del hecho para confesarle que se había mandado "una cagada".

En el video publicado por el sospechoso se lo escucha decir: "¿Qué onda la banda, todo bien? Bueno, nada, ustedes saben que soy, no sé cómo explicarme pero bueno, esto es un saludo para todos, los quiero a todos, amigos y amigas que tengo. A todos los quiero mi tía, mi abuela y mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, tengo una banda de amistades, así que nada, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba seguro".

¿Cuándo ocurrió el asesinato ?





El crimen ocurrió el martes cuando efectivos del Comando de Patrullas de Tigre concurrieron al domicilio ubicado en la calle 12 de Octubre al 800, en la localidad de Dique Luján, donde entrevistaron al padre de la víctima, identificada como Aixa Dana Mili.

El hombre declaró que halló ahorcada y sin vida a su hija, quien sufría violencia de género ejercida por su ex pareja, quien había purgado una pena en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas coactivas cometidas contra Aixa y recuperó la libertad el 16 de julio pasado.

La sospecha de los investigadores contra el joven surge mediante la intervención de peritos, toma de testimonios a vecinos de la zona y la realización de distintas tareas de campo.

Aixa Mili tenía 20 años y muchos sueños por cumplir (Facebook).

Además, la policía descubrió mensajes enviados por el implicado a un amigo suyo, a quien le confesó que "se mandó una cagada" y le anticipó que se iba a quitar la vida, mientras que se halló un video publicado por el imputado en WhatsApp donde reiteró el posible suicidio.

Finalmente, la UFI Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, considera que el prófugo realizó una puesta en escena para ocultar el hecho, y caratuló el caso como homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.

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