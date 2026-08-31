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Lunes, 31 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
COMUNICADO

El entorno de Callejero Fino rompió el silencio tras su detención: pidió cautela y evitó dar detalles de la causa

El equipo del músico agradeció "la paciencia y el respeto del público". El cantante declaró este lunes y sigue en prisión.

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El equipo de Callejero Fino emitió este lunes un comunicado para referirse a la detención del cantante aunque evitó dar detalles de la causa por la que continúa en prisión.

En el mensaje que fue difundido por la discográfica que representa al músico, solicitaron respeto y cautela frente a las distintas versiones que circulan sobre el episodio que culminó con el arresto en Tigre.

"Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes", expresaron en el inicio del texto y luego agradecieron "profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento". "Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial", indicaron.

El entorno de Callejero Fino rompió el silencio tras su detención: pidió cautela y evitó dar detalles de la causa

Por último, solicitaron "a los medios, colegas y al público en general mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento".

Cómo fue la detención

Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, fue arrestado el domingo en Villa La Ñata cuando circulaba en una camioneta sin patente que fue detectada por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40, considerada arma de guerra, con la numeración suprimida.

Junto al músico viajaba otro hombre, de 27 años, que también quedó detenido. Ambos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra en el marco de la causa a cargo de la UFI de Benavídez.

Ignacio Barrios, el abogado del artista, renunció este lunes a su defensa luego de que el cantante decidiera prestar declaración pese a que le recomendó que no lo hiciera.

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