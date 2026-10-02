El ex de Julieta Prandi contrató a un famoso abogado y busca revertir la sentencia a 18 años y medio de prisión

Claudio Contardi, condenado por abuso sexual agravado y violencia de género contra su exesposa Julieta Prandi, presentó un recurso extraordinario para intentar llegar a la Suprema Corte bonaerense.

La nueva defensa de Contardi, integrada por los abogados Francisco Oneto e Ignacio Alvarado, recurrió ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense para intentar revertir la condena a 18 años y medio de prisión.

Si Casación rechaza la admisibilidad de la presentación, los letrados anticiparon que acudirán en queja ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El recurso presentado por la defensa de Contardi

" No pedimos que se le crea a nadie por encima de nadie. Pedimos que una condena a dieciocho años y medio no quede firme sin haber hecho la pregunta más obvia", sostuvieron Oneto y Alvarado en un comunicado.

La presentación fue realizada dos semanas después de que la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmara la condena contra Contardi, aunque redujera en seis meses la pena que había recibido en primera instancia.

Oneto también integra la defensa de Leopoldo Luque, el neurocirujano juzgado por la muerte de Diego Maradona.

La condena por el caso Julieta Prandi

El 13 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Contardi a 19 años de prisión. En ese momento, el tribunal ordenó su detención y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

Durante los alegatos, el fiscal Christian Fabio había solicitado 20 años de cárcel, mientras que los abogados de la querella, Fernando Burlando y Javier Baños, habían pedido 50 años.

Según declaró Prandi durante el juicio, los abusos sexuales comenzaron en 2015, poco después del nacimiento de su segundo hijo. La actriz y conductora sostuvo que sufrió agresiones sexuales, aislamiento, humillaciones y control sobre sus recursos económicos.

"Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía, me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y, cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo", declaró Prandi ante la Justicia.

Las entrevistas que ahora presentó la defensa

Entre los argumentos del nuevo recurso aparecen entrevistas que Prandi concedió a revistas de alcance nacional durante el período en el que, según su denuncia, ocurrieron los hechos.

Una de las publicaciones citadas por los abogados fue una entrevista de la revista Caras publicada el 23 de agosto de 2016. Allí, Prandi expresó: "Por suerte, tengo un marido que me banca en todo y me ayuda con los chicos".

También incorporaron una nota de la revista Gente de agosto de 2015, en la que le preguntaron a la conductora si junto con Contardi tenían ganas de "buscar una nena". Su respuesta fue: "Yo sí, Claudio también".

Otra entrevista de Gente, publicada en 2017, incluyó una pregunta sobre los celos de Contardi. "Lo normal (...) Lo cierto es que mis hijos me celan más que mi marido", respondió entonces Prandi.

Los nuevos defensores compararon esas declaraciones con lo expresado por la conductora durante el juicio, cuando describió a Contardi como "muy celoso, muy controlador" y afirmó que el control era "absoluto".

A partir de ese contraste, Oneto y Alvarado cuestionaron que las publicaciones no hayan sido utilizadas durante el debate oral para confrontar a Prandi con sus declaraciones anteriores.

Los abogados también señalaron que otras pruebas ofrecidas por la defensa fueron rechazadas, entre ellas los expedientes de familia y el testimonio de una expareja de Contardi.

La nueva defensa pidió la absolución de Contardi o, de manera subsidiaria, la realización de un nuevo juicio con una defensa eficaz, en el que Prandi pueda ser confrontada con sus propias declaraciones previas.