El femicidio de María Soledad Morales y las marchas que, en silencio, desafiaron al poder

El silencio de miles de personas caminando por las calles de Catamarca terminó convertido en un grito colectivo de Justicia. A 36 años del asesinato de María Soledad Morales, el crimen que conmocionó al país todavía permanece en la memoria de una sociedad que desafió al poder para evitar que el caso quedara impune.

Las marchas comenzaron con las compañeras de la escuela, los padres de María Soledad y la rectora la hermana Martha Pelloni, terminaron acompañados por más de 30 mil personas. Siempre en un incómodo, doloroso y estremecedor silencio.

María Soledad tenía 17 años y estudiaba en el Colegio del Carmen y San José, una institución religiosa. Su sueño era convertirse en maestra jardinera y ayudar a su humilde familia.

Los padres de María Soledad junto a la hermana Martha Pelloni encabezando una de las marchas.

El 7 de septiembre de 1990 había asistido a una fiesta de egresados en la discoteca Le Feu Rouge. Faltaban apenas cinco días para que cumpliera 18 años. Una compañera la vio a las 2 de la madrugada del 8 de septiembre en la parada del colectivo. Aquella noche quedó marcada por una desaparición que terminaría sacudiendo a toda la provincia.

Una desaparición y un crimen que conmocionó al país

Al día siguiente comenzó la búsqueda. Participaron su familia, la Policía y personas vinculadas con su escuela, mientras crecía la incertidumbre sobre lo que había ocurrido después de la fiesta.

Dos días después, el cuerpo de la adolescente fue encontrado en un terreno ubicado a unos siete kilómetros de la ciudad, a la vera de la ruta 38.

El cadáver estaba mutilado y semidesnudo. María Soledad tenía una polera negra alrededor del cuello, una prenda que le había prestado una compañera para salir aquella noche.

Su padre tuvo que atravesar uno de los momentos más dolorosos: reconocer a su hija. El rostro de la adolescente estaba desfigurado por una triple fractura del maxilar y pudo identificarla apenas por una vieja cicatriz de tres centímetros que tenía en una muñeca.

La joven había sido drogada, violada y asesinada. Le inyectaron cocaína para someterla y eso le provocó una sobredosis"

El hallazgo del cuerpo quedó rodeado desde el comienzo por sospechas de encubrimiento. El cadáver fue lavado por los bomberos por orden policial antes de ser trasladado a la morgue.

La investigación quedó atravesada por denuncias de pérdida de pruebas, presiones sobre testigos e intentos de encubrimiento. La sospecha de que detrás del crimen había personas vinculadas con sectores de poder alimentó todavía más la indignación.

Los señalados como "hijos del poder" pertenecían a familias con vínculos políticos. El caso terminó exponiendo una estructura de poder que durante décadas había tenido una fuerte influencia en Catamarca.

Las marchas del silencio contra el poder

Frente a esa situación, la familia de María Soledad encontró un enorme respaldo social. En el colegio donde estudiaba la adolescente comenzaron a organizarse reuniones y acciones para reclamar Justicia.

La hermana Pelloni, rectora del Colegio del Carmen y San José, tuvo un papel central en aquella lucha. Era una monja de la orden de las Carmelitas Misioneras Teresianas y tenía 49 años cuando comenzó a enfrentar al poder.

Pelloni recordó a Crónica que, durante el velorio realizado en la casa de la familia, la Policía intentó llevar a estudiantes a declarar.

"Fue la primera vez que tuve que intervenir, eran todas menores lógicamente, para que no se las lleve sin los padres", recordó la religiosa.

El impacto del crimen también llevó a los estudiantes de las escuelas de varones y mujeres a salir a las calles. Aquella movilización se convertiría en el origen de las históricas marchas del silencio.

"Desde el primer momento nos dimos cuenta de que querían tapar la realidad, aunque en ese momento aún no sabíamos de qué se trataba", afirma Pelloni a Crónica.

"No tenemos miedo": las marchas del silencio

Las primeras manifestaciones fueron organizadas en silencio porque los estudiantes no tenían permitido realizar otro tipo de protesta. La ausencia de palabras terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más fuertes de la lucha.

"Empezaron en silencio, así se lo pedimos a los chicos porque no las teníamos permitidas", explica Pelloni y agrega: "el primer día que salieron a mí el comisario intentaba con cualquier excusa que no saliera de la escuela"

Los padres de María Soledad y la hermana Martha Pelloni se mantuvieron juntos.

La movilización creció con cada marcha. Los medios nacionales llegaron a Catamarca y comenzaron a reflejar lo que sucedía en la provincia.

"Lo único que se escuchaba eran pisadas, llegamos a ser más de 30 mil personas", recuerda la religiosa. También llevaban la foto de María Soledad y carteles que decían: "¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!".

Pelloni reconoció que sentía temor, pero sostuvo que no podía abandonar la lucha. "Tenía un miedo natural, pero yo como religiosa no podía retroceder, entre todos nos teníamos que dar fuerzas y seguir", cuenta.

El reclamo recibió el respaldo de numerosas personas, aunque también hubo presiones. Desde el Ministerio de Educación intentaron sancionar a quienes participaban de las marchas porque se realizaban durante el horario de clases.

Frente a esa situación, Pelloni hizo que se recuperaran las horas y las marchas pasaron a realizarse los jueves a las 18 horas, después de las clases. "Se hicieron 82 marchas del silencio", recuerda la monja.

"Hubo apoyo incondicional de muchas personas. Otros no", señala Pelloni al recordar aquellos años.

La llegada de los medios nacionales es considerada por la religiosa como una ayuda fundamental para mantener el caso visible. "Llegaron los medios nacionales a Catamarca y eso fue la salvación", sostiene.

Pelloni también recordó las reuniones de padres que se realizaron en el colegio. A la primera asistieron unas 500 personas y se formó una comisión para reclamar Justicia. El padre de María Soledad quedó al frente.

La religiosa relata que también comenzaron a detectar movimientos que despertaban sospechas: "A partir de ese momento cuidamos muy bien quién participaba de las reuniones".

Su experiencia durante la dictadura militar en Buenos Aires influyó en aquella mirada. "Yo había estado en Buenos Aires durante la dictadura militar. En la primera reunión me pude dar cuenta cómo había servicios del gobierno de Catamarca que se habían metido, que querían saber de qué estábamos, de qué hablábamos", sostiene.

Juicios, condenas y una herida que sigue abierta

La investigación terminó con acusaciones contra personas vinculadas con sectores de poder. Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional, fue condenado a 21 años por el crimen.

Luis Tula fue condenado a 9 años de prisión.

Luis Tula recibió una pena de nueve años y fue señalado como quien entregó a María Soledad para que terminara siendo llevada contra su voluntad a una fiesta sexual atravesada por drogas y alcohol.

Hubo otros sospechosos pero no llegaron a ser juzgados. También autoridades policiales señaladas por un posible encubrimiento, pero nunca fueron alcanzados por la Justicia.

El primer juicio, realizado años después del crimen, fue anulado. "Con el cambio de gobierno se llevó adelante un segundo proceso judicial que terminó con las condenas de Luque y Tula", señala Pelloni.

"Fueron muchos más los responsables: la violaron, le dieron una sobredosis, quisieron encubrir todo", afirma la religiosa. La Justicia no siguió investigando, tal como habían ordenado los jueces en la sentencia.

Tula estudió Derecho durante su permanencia en prisión y actualmente ejerce como abogado, se convirtió en defensor de acusados de abuso sexual. Luque, dedicado a administrar los bienes de su familia, también está en libertad. Ambos sostienen su inocencia.

Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión.

Para Pelloni, la lucha tampoco estuvo exenta de intentos de interferencia. "Siempre se nos quisieron meter, nos mandaban abogadas que decían trabajar gratis y respondían a intereses políticos. Y uno tardaba en desconfiar", recuerda.

El caso produjo un quiebre político y social en Catamarca. También provocó la intervención federal y golpeó décadas de poder de la familia Saadi.

María Soledad fue asesinada en 1990, cuando la palabra femicidio todavía no formaba parte del lenguaje jurídico ni de los códigos. Su caso quedó asociado para siempre a la lucha contra la impunidad.

A 36 años de aquel crimen, las marchas del silencio permanecen como una de las imágenes más fuertes de aquella época. Miles de personas caminaron sin gritar, mientras el sonido de sus pasos hacía visible un reclamo que ya no podía ser ignorado.

Aquella adolescente que soñaba con ser maestra jardinera se convirtió en el símbolo de una lucha colectiva. Y la vida de Pelloni también cambió para siempre. Continúa poniéndoles voz a las víctimas y enfrentando al poder.