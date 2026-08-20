El fiscal del caso Maradona se refirió al error con la historia clínica: "Nos engañaron y quieren voltear el juicio"

El juicio por la muerte de Diego Maradona quedó envuelto en una fuerte discusión por las historias clínicas utilizadas en la pericia médica, luego de que la defensa advirtiera que parte de la documentación correspondía a Don Diego, el padre del Diez. El fiscal Patricio Ferrari defendió el trabajo realizado y sostuvo que el error no alcanza para invalidar las conclusiones de la Junta Médica.

Durante la audiencia, Ferrari aseguró estar "enfurecido" por lo ocurrido y calificó la situación como "una locura". Luego, explicó que la Fiscalía había solicitado las historias clínicas de Diego Maradona a fines de noviembre de 2020 y que la prepaga entregó la documentación en enero de 2021.

Según Ferrari, en el pedido se incluyeron el nombre del paciente, el DNI y el último número de afiliado de Maradona.

También se solicitó información correspondiente a uno de los seudónimos que utilizaba el exfutbolista, Ariel Gómez, con el mismo documento.

"Además, Maradona, que era la persona más conocida del mundo, tenía seudónimos como Ariel Gómez", explicó el fiscal.

Todo el problema quedó expuesto durante la declaración de un nefrólogo que participó de la Junta Médica. El abogado Nicolás D'Albora, defensor de Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, advirtió que en la pericia se había analizado parte de la historia clínica de Don Diego en lugar de la de su hijo.

El error alcanza antecedentes médicos correspondientes, al menos, al período entre 2012 y 2015. En ese último año, Maradona se encontraba en Dubai, según documentación migratoria presentada durante el proceso.

La Fiscalía sostiene que el inconveniente no invalida la conclusión central de la Junta Médica: que la muerte de Diego Maradona era evitable y que los profesionales de la salud no realizaron un seguimiento médico adecuado teniendo en cuenta sus antecedentes.

Para los abogados que representan a los hijos y las hermanas de Maradona, los documentos correspondientes a Don Diego tampoco modificarían las conclusiones de la pericia. "Se llegaría a la misma conclusión", sostuvo el abogado Pablo Jurado.

Ferrari, en tanto, aseguró que la Fiscalía recibió la documentación de la prepaga identificada como perteneciente a Diego Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a ser escenario de una polémica.

"Se ha montado una operación de prensa ayer que era con la finalidad de empantanar la cancha. Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina. Pero no es tan malo el panorama, porque lamento decirles que no les sirvió de nada. El juicio no lo van a voltear", insistió Ferrari.

Luego, completó: "¿Por qué digo que el panorama no está mal y no van a voltear el juicio esta vez? Porque ustedes jueces juntan más de 100 años en la Justicia. Y ustedes saben que no pueden tomarnos el pelo todo el tiempo. Imagino que nadie se va a atrever a pedir la nulidad".



