El impactante parte médico de Nadia Beller: sigue en terapia intensiva

La abogada boliviana Nadia Beller resultó herida por "múltiples" impactos de arma de fuego, tras haber sido atacada por dos sicarios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Luego de sobrevivir al ataque, acusó a su expareja, el asesor político Fernando Cerimedo, como responsable del episodio con el objetivo de "silenciarla".

El informe de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Las Américas detalló que la paciente presenta lesiones en la mama derecha, brazo derecho, cuello y hombro izquierdo, además de una fractura expuesta y conminuta del húmero derecho.

En tanto, Beller cursa un embarazo en "etapa inicial", según el parte médico que se dio a conocer este miércoles. Además, detalla que la mujer, de 33 años, cursa "una gestación inicial de aproximadamente entre cuatro y seis semanas". La valoración ginecológica destacó que una ecografía abdominal "descartó lesiones en órganos intraabdominales o presencia de líquido libre".

Luego, el comunicado oficial del centro de salud indicó que Beller "se encuentra lúcida, sin focalidad neurológica evidente y con estabilidad hemodinámica. Permanece en ventilación espontánea, sin requerimiento de oxígeno suplementario ni signos de insuficiencia respiratoria".

Tal y como se informó, la letrada fue atacada a tiros el lunes pasado, cuando estaba en la puerta de un hotel. Fue abordada por dos sujetos, quienes vestían el uniforme de una empresa de delivery y uno de ellos le disparó en varias ocasiones.

Ya ingresada a la clínica, Beller señaló como autor intelectual a Cerimedo, su ex pareja y ex asesor de La Libertad Avanza (LLA), actualmente con un vínculo cercano a Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia. Horas después el consultor político argentino fue arrestado en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba abordar un avión con destino a nuestro país.

Las fuertes acusaciones contra Fernando Cerimedo

En diálogo con medios locales, Beller calificó el hecho como "una tentativa de femicidio" y apuntó: "Si no fingía estar muerta, me remataban". "Sospecho que ambos se querían deshacer de mí", completó.

"Él mantuvo una relación conmigo todo este tiempo, hasta que le descubrí otra infidelidad. Nuevamente me golpeó", insistió contra Cerimedo y agregó en su descargo público: "Le encontré también cajones llenos de billetes. Me llegó a decir que se iba a suicidar si yo lo llegaba a mandar a la cárcel".

Del mismo modo, acusó: "Él sabe quiénes son los sicarios. Ese grupo que él comanda no responde órdenes de absolutamente nadie, solo de él". Allí denunció que Cerimedo está "a cargo de un grupo de élite" de la policía boliviana.

Y agregó en declaraciones radiales: "Estoy convencida de que él sabía sobre el ataque porque no había ningún custodio. Sino, hubieran disparado al aire para asustarlo".

"Él estaba esperando a que me maten. 'Fuiste vos', le digo. Se despidió con un beso, y se suponía que debería estar en Totoca, pero no, estaba por acá en un pueblo cercano. Me dijo que estaba volando para acá (a Santa Cruz de la Sierra). La policía lo agarró cuando intentaba escapar con una mochila llena de plata a Buenos Aires", explicó.



