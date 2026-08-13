El llamado que recibió Pitty La Numeróloga del hijo de la mujer asesinada en Villa Devoto minutos después del femicidio
La mujer contó cómo fue la charla que mantuvo con el menor, quien notificó a la Policía sobre el horroroso caso en el que su papá mató a mamá este jueves por la madrugada.
Un brutal caso conmovió al barrio porteño de Villa Devoto, donde este jueves por la madrugada un hombre de 56 años, identificado como Walter Humberto Verón, mató a Romina María de los Ángeles Calvo, una mujer de 40 y madre de sus hijos.
La víctima tenía un vínculo laboral con Pitty La Numeróloga, quien habló en las últimas horas con la prensa y dio detalles sobre el llamado que recibió de parte del hijo de la víctima.
En ese marco, Pitty contó que se enteró de la noticia del femicidio cuando viajaba a Canning.
Fue en ese instante cuando recibió un llamado desde el teléfono de Romina de su hijo, quien le avisó que su madre no podría ir a trabajar.
"Le pregunté si había pasado algo y me contestó: ´Papá mató a mamá´", expresó la mujer en una entrevista televisiva.