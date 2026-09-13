"Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años": el macabro mensaje escrito en el baño de una escuela

Un fuerte mensaje escrito en la pared de un baño de una escuela de San Juan encendió las alarmas y derivó en una investigación judicial por un posible caso de abuso sexual infantil.

La inscripción hacía referencia a una menor de 10 años y señalaba a un familiar como presunto responsable, aunque hasta el momento la Justicia no confirmó que el mensaje haya sido escrito por una niña de esa edad.

El caso ocurrió en la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en la zona de Villa San Damián, en el departamento de Rawson.

Encontraron un mensaje en el baño de una escuela de San Juan que denunciaba un caso de abuso sexual infantil: qué dice la investigación





La inscripción apareció el viernes en uno de los baños de la Escuela Carlos María de Alvear. El mensaje decía: "Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años. Fue mi tío" y estaba acompañado por el dibujo de una cara triste.

El mensaje fue hallado en uno de los baños de la escuela en San Juan y las autoridades investigan quién lo escribió para esclarecer el caso.

Las fotografías del escrito se difundieron rápidamente en redes sociales y permitieron que el contenido quedara registrado antes de que fuera borrado. Cuando los investigadores llegaron al establecimiento, la inscripción ya había sido eliminada por decisión de las autoridades del Ministerio de Educación provincial. Sin embargo, la fiscalía pudo acreditar que el mensaje había existido mediante las imágenes tomadas.

Ante la posibilidad de que pudiera existir una víctima de abuso sexual infantil, la Unidad Fiscal de Investigación de Abuso y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI) tomó intervención sin esperar una denuncia formal y activó los protocolos correspondientes. El fiscal Duilio Ejarque ordenó la intervención de las fuerzas de seguridad y una serie de medidas destinadas a identificar a la persona que escribió el mensaje.

Una de las primeras líneas de investigación consiste en analizar las cámaras de seguridad de la escuela y de los alrededores. El objetivo es reconstruir quiénes estuvieron en el establecimiento, determinar quién pudo haber ingresado al baño y establecer si alguna de esas personas puede estar relacionada con la inscripción.

Qué dijo el Ministerio de Educación provincial





La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que los equipos de la cartera provincial ya intervienen en el establecimiento educativo.

Según explicó la funcionaria, la escuela cuenta con el acompañamiento de los gabinetes zonales, que trabajan tanto con integrantes de la comunidad educativa como con los estudiantes. "Son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas", sostuvo en diálogo con medios sanjuaninos.

Consultada específicamente sobre si existían pistas acerca de quién podría haber escrito la inscripción, Fuentes respondió: "Está todo detectado y un grupo de estudiantes también". La ministra no brindó mayores detalles sobre esos alumnos ni explicó qué relación tendrían con el mensaje, información que permanece bajo análisis de los investigadores.

Cómo denunciar o pedir ayuda ante un posible caso de abuso infantil en Argentina





Ante una situación de sospecha o vulneración de derechos de una niña, niño o adolescente, en Argentina se encuentra disponible la Línea 102, un servicio gratuito y confidencial de orientación y acompañamiento que funciona con equipos especializados en cada provincia.

Pueden comunicarse niños y adolescentes, familiares, docentes y cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de una situación de vulneración de derechos.