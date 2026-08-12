El médico que examinó a Victoria Cantero reveló qué lesiones presentaba la joven tras el crimen de su novio

El médico que examinó a Victoria Cantero, la joven de 25 años detenida e imputada por la muerte de su novio Julián Álvarez Guardia, declaró este martes ante la fiscal Ana González de Pacce y aportó detalles sobre las lesiones que encontró en el cuerpo de la mujer el día del hecho.

Según explicó el profesional, la imputada fue revisada el domingo 2 de agosto, jornada en la que murió Álvarez Guardia, de 29 años. Durante el examen detectó distintas marcas en la espalda, los brazos y las rodillas, aunque aclaró que todavía no podía establecer con precisión cuándo se habían producido.

Entre las lesiones observadas, el médico describió eritema y excoriaciones en la parte superior de la espalda, además de una equimosis en el tercio medio del brazo izquierdo y una excoriación en el pliegue del codo derecho. También encontró eritema en ambas rodillas.

El informe médico establecía que las lesiones tenían "varias horas de evolución" y que fueron producidas por traumatismos con o contra algún elemento. Sin embargo, el profesional aclaró que esto no significa necesariamente que Cantero hubiera sido golpeada. "Uno puede apoyarse o golpearse solo", explicó durante su declaración.

En relación a las marcas que presentaba la acusada, la fiscal consultó si las mismas podían ser compatibles con una maniobra defensiva. Ante esto, el médico consideró que Cantero pudo haber sido sujetada. En ese sentido, sostuvo que las lesiones "parecieran más como un ‘agarre o empujón'" y explicó que, si hubieran sido consecuencia de una agresión, probablemente serían más graves y estarían ubicadas en otras partes del cuerpo.

La imputada presentaba algunas lesiones en distintas parte de su cuerpo luego del crimen de su novio.

La declaración también contradijo una versión difundida por familiares de la joven, quienes habían asegurado que Cantero presentaba un sangrado en la nariz antes del traslado de Álvarez Guardia. "No observé lesiones en la nariz", afirmó el médico ante la fiscalía.

El caso se inició luego de que Julián Álvarez Guardia fuera herido de gravedad con un arma blanca en el cuello durante una discusión con Cantero. El joven fue trasladado al hospital Perrando, donde murió como consecuencia de un shock hipovolémico. La investigación continúa para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjeron las lesiones de la acusada.