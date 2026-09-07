El testimonio del hijo de la mujer asesinada por su marido: "Mi papá es un psicópata"

Ernesto, el hijo de la mujer de 62 años que fue asesinada por su pareja en la zona oeste del Gran Buenos Aires, dio detalles sobre el hallazgo del cuerpo de su madre y la detención de su padre, a quien definió como "un psicópata".

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo en una casa ubicada en la calle Asunción al 2800. La víctima fue identificada como Silvia Beatriz Mina. Su esposo, Marcelo Tesio, de 64 años, es el principal acusado.

Ernesto fue quien encontró a su madre en medio de un charco de sangre tras recibir un llamado del propio Tesio. "Se nos fue la vieja", le dijo.

Al llegar a la vivienda de sus padres junto a su hija y su sobrina, Ernesto ingresó a la habitación principal y encontró a su madre en el piso. Según su testimonio, la mujer presentaba "un corte en el cuello bien calculado" .

Ante la situación, el hombre puso a resguardo a las menores en la casa de un vecino y regresó al lugar. Recién en ese momento intentó verificar si su mamá presentaba signos vitales.

En diálogo con Crónica, reveló detalles sobre los instantes previos al femicidio. "Me contó que estaban discutiendo porque no le alcanzaba la jubilación, discusiones cotidianas que tenían", explicó el hijo de la mujer asesinada sobre el testimonio de su padre.

Tras el ataque, Tesio se recostó en la cama y le pidió a su hijo que diera aviso a la Policía. El testigo observó que la sangre del lugar "estaba coagulada", por lo que dedujo que la muerte se había producido varias horas antes del aviso.

Además, Ernesto notó una irregularidad en la escena del crimen ya que cuando entró a la habitación por primera vez no vio el cuchillo, mientras que en la segunda entrada, el arma yacía junto al cadáver.

Ante su hijo, el acusado justificó las heridas que presentaba aduciendo un ataque previo de Silvia: "Me dijo que mi madre lo atacó y se le fue la mano. ‘Estábamos comiendo pan con queso, discutimos y se me fue la mano'".

Sin embargo, el hijo de la víctima desestimó esa versión de los hechos y atribuyó las herida del agresor a un intento por encubrir la agresión. "Dice que los cortes esos fueron de mi madre, pero no puede ser. Supongo que se autolesionó después de haberla matado", afirmó.

Ernesto reveló además que había antecedentes de violencia familiar pero que las agresiones se habían detenido hacía una década. "Desde chico fue violento", remarcó al describir el contexto en el que creció. No obstante, el hombre reconoció que su madre nunca denunció al femicida.

Por último, Ernesto definió la personalidad de su padre como la de "un tano loco". "Yo decidí salir de ese modo de vivir antiguo. Estoy como se puede, tengo que dejarlo que fluya, no hay otra. Espero justicia", concluyó.