El tribunal ordenó una nueva pericia al "Pity" Álvarez y suspendió el juicio

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dispuso este miércoles que se realice nueva evaluación interdisciplinaria a Cristian "Pity" Álvarez y el juicio por el asesinato de Cristian Díaz en 2018 quedó en pausa hasta conocer el resultado de la pericia al cantante.

La Justicia busca determinar si está en condiciones de continuar sometido al proceso penal sin afectar sus derechos.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, recordó que una evaluación anterior del Cuerpo Médico Forense había concluido que el músico podía participar del juicio pero apuntó que su posterior internación, el proceso que tramita ante la Justicia Civil y lo ocurrido durante la audiencia del lunes justifican una nueva evaluación.

El abogado de Álvarez, Javier Baños, anticipó que las pericias psicológicas se realizarán en un plazo estimado de cinco días hábiles, aunque eso podría demorarse y extenderse a un lapso de cuatro meses aproximadamente. Las partes tendrán tres días para proponer peritos. Hasta conocer el resultado, el debate quedó suspendido.

"Es lo que venimos pidiendo desde el segundo cero de este juicio"

En la puerta del tribunal Baños dialogó con la prensa y recalcó: "Es una nueva evaluación que es lo que venimos pidiendo desde el segundo cero de este juicio. Finalmente, el tribunal nos hizo lugar lo que estamos solicitando".

En tanto, sobre el futuro del debate indicó que "el tribunal anticipó que, por más que se suspenda el juicio por cuatro meses, no se va a anular por una jurisprudencia que tiene el propio tribunal".

Por su parte, el abogado querellante Fernando Burlando aseguró que "el juicio no se puede suspender por más de 10 días". "Sin perjuicio de eso, el tribunal aclaró que hay ya antecedentes y que no habría problema en que esta circunstancia ocurra", apuntó.

Por último, Burlando consideró que "las últimas conductas de Álvarez son un llamado de atención". "Reitero, para evitar futuras nulidades es perfecto lo que ha hecho el tribunal", completó.

La nueva pericia al "Pity" Álvarez se confirmó tan solo 24 horas después de que se conozca la internación forzosa del músico por 90 días debido a que "presenta riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros".