El video del violento accidente en Palermo: así colectivo se subió a la vereda, destruyó un deck y atropelló a dos mujeres

El violento accidente ocurrido en la esquina de Coronel Díaz y Charcas, en el barrio porteño de Palermo, donde un colectivo de la línea 29 se subió a una vereda, destruyó el deck de un restaurante y atropelló a dos mujeres, quedó registrado en video.

El brutal choque se produjo a la altura de Coronel Díaz al 1600 cuando, por causas que aún son investigadas, el chofer perdió el control del colectivo, el cual cruzó la bicisenda y terminó subido a la vereda.

En su recorrido, el vehículo impactó contra un árbol y un deck con mesas y sillas de un local gastronómico, cuyo techo de chapa se desprendió y quedó tirado a lo ancho de la vereda.

Al momento del accidente, el comercio permanecía cerrado para el público, aunque había trabajadores en su interior. Los empleados se llevaron un fuerte susto al escuchar el estruendo y sentir el impacto contra la fachada, pero ninguno sufrió lesiones.

Tres heridos por el brutal accidente

Dos mujeres que se encontraban en la zona fueron embestidas por el colectivo y debieron ser trasladadas al Hospital Rivadavia. El conductor de la unidad, de unos 59 años, también fue derivado al mismo nosocomio.

Los investigadores buscan determinar qué provocó que el colectivo abandonara la calzada y, entre las hipótesis que surgieron durante el operativo, existe la posibilidad de que el conductor haya sufrido una descompensación.