El viento Zonda arrasó en Mendoza: nube de tierra y destrozos millonarios

-El Zonda provoca varios incidentes en esta jornada en toda la provincia de Mendoza. Ramas y árboles caídos, cables y columnas de luz desmantelados, voladura de techos, son algunos de los inconvenientes que se reportaron desde primera hora. Las clases se suspendieron para evitar la circulación de la población ante el fenómeno que causa siempre incidentes de todo tipo.

-Piden 22 años de cárcel para la monja acusada de abusos sexuales. Es en la causa "Próvolo II", que vuelve a investigar las denuncias por sometimientos sexuales de los que fueron víctimas niñas y niños sordomudos cuando eran alumnos del Instituto "Antonio Próvolo" que funcionaba en calle Boedo al 500 en Carrodilla, Luján de Cuyo. La pena contra la religiosa de nombre Kumiko Kusaka fue solicitada por el fiscal de la causa y compartida con los abogados defensores de las víctimas.

-Obrero cayó sobre su compañero de trabajo y le provocó serias lesiones. Se precipitó desde lo alto, golpeó a su colega en una obra en construcción y este cayó sobre un hierro que le provocó una importante lesión en la espalda. Sucedió cuando ambos realizaban sus tareas de albañil en una propiedad ubicada en calle Terrada en Luján de Cuyo. En la emergencia llamaron al 911. A los pocos minutos arribó personal policial y médicos del servicio coordinado. Lo trasladaron a sede del hospital Italiano y una vez ingresado por guardia fue examinado por el profesional que ante el tenor de las heridas, decidió pasarlo directamente a quirófano. El afectado se recupera y la Oficina Fiscal investiga la mecánica del accidente laboral.

-Murió el conductor de una moto al impactar con una camioneta. Tenía 22 años. El hecho se registró en inmediaciones de calles Profesor Mathus y Los Colonos en el distrito Bermejo, departamento Guaymallén. El conductor de la camioneta ingresaba a un club y declaró que no vio al motociclista. Fue arrollado junto a un acompañante que resultó con lesiones graves. Cuando arribó personal médico solo pudieron constatar el fallecimiento del hombre que estaba al mando del vehículo menor.

-Piden ayuda para una familia que perdió al padre en un accidente de tránsito. El hombre murió cuando circulaba en su moto y fue impactado en la esquina de calles Doctor Moreno y Pellegrini en Las Heras. Dejó dos hijos de 4 años y 3 meses. Una amiga de la esposa pide a través de las redes sociales, la donación de leche, pañales y mercadería. Quienes puedan, deben contactarla a la dirección de Instagram @flordemomsud.

-Tres acusados más quedaron detenidos por el crimen del niño de 7 años. El hecho tuvo lugar la semana pasada cuando ingresaron a una humilde vivienda a los tiros en el interior de la Villa "Junín" ubicada a pocos metros del Aeropuerto Internacional de Mendoza, en el departamento Las Heras. A las 24 horas quedó detenido el supuesto autor de los disparos. Se investiga a dos hermanos de la víctima fatal. Se sigue una pista por robo y una pista narco. Se avanzó en dar con los cómplices que ya están a disposición de la justicia. De los nuevos aprehendidos, uno tiene 17 años, otra es una mujer identificada como Ticiana Cabrera y el tercer incriminado se llama Marcos Castillo.

-El Gobierno de Mendoza echó a 14 empleados públicos. La decisión se conoció este jueves a través de la publicación en el boletín oficial de los decretos respectivos. Todos tienen que ver con sanciones disciplinarias y los acusados reportaban a distintas dependencias de la administración pública provincial.

-Mujer resultó heridas tras volcar con su auto en ruta nacional 7. Sucedió a la altura del cruce con carril "Buen Orden" en el departamento San Martín, en el este provincial. Circulaba en su Fiat Uno color rojo y perdió el dominio de la movilidad, dando varios tumbos. Fue asistida por personal policial y de emergencias y una vez estabilizada fue trasladada al hospital Perrupato, donde se recupera de heridas leves.

-Vecinos piden que solucionen una pérdida de agua en asfalto. Es muy transitada y ha provocado un socavón. Está ubicada en calle Dorrego y Ciudad de Tandil, en Guaymallén. Encima no está señalizado y puede provocar algún incidente grave.

-Robaron en un comercio e hicieron destrozos. Sucedió esta madrugada en inmediaciones de calles Rioja y Ayacucho de Ciudad. Rompieron la puerta de vidrio y se llevaron mercaderías del kiosco. Fueron seguidos por las cámaras de videovigilancia y a los pocos minutos los autores del robo fueron detenidos.

-7 personas quedaron detenidas en un control policial de rutina. Sucedió en el departamento Rivadavia. El operativo se realizó para la constatación de documentación de vehículos y a través del biométrico para cotejar a través de la huella dactilar a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia.

-Un hombre y su hijo fueron detenidos con 1 kilo de cocaína. Fue en el marco de un allanamiento ordenado por la justicia en un domicilio ubicado en la localidad de San Martín. Junto con la droga les secuestraron dinero en efectivo, armas y elementos probatorios que sirven para la causa como balanzas y bolsas de nailon.

-En el departamento Guaymallén dos hombres iban empujando una moto y los policías se detuvieron a pedirles explicaciones. Resultó ser que el bien era robado. Sucedió en la esquina de calles Ecuador y Sarandí. Uno de los acusados, de 33 años fue puesto a disposición de la Oficina Fiscal. Su cómplice se dio a la fuga y alcanzó a escapar por los techos.