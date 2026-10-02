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Viernes, 2 de octubre de 2026

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ABERRANTE

Embarazó a su hija de 14 años y terminó preso

La víctima comenzó a padecer los abusos del padre a los ocho años.

Fernando Vázquez
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Una niña de 14 años está embarazada de cinco meses luego de haber sido violada, en reiteradas oportunidades, por su padre, en un aberrante suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron al individuo.

Voceros judiciales revelaron que la víctima de esos ultrajes debió ser internada en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita Pueblo, al que había sido derivada, de urgencia, procedente de una clínica, a la que fue conducida por su madre.

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Según agregaron los informantes, los médicos alertaron de la situación a los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito. 

Trascendió que, en base a los datos aportados al sumario, los integrantes de la seccional apresaron al sujeto, de 36 años, en una finca situada en las cercanías del cruce de 49 y 148.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que la menor empezó a sufrir las agresiones cuando tenía ocho años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo", la Unidad Funcional Descentralizada N° 8 -temática de Delitos Sexuales- perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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