Emerenciano Sena fue internado tras 12 días en huelga de hambre detenido por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, lleva doce días en huelga de hambre y tuvo que ser trasladado al Hospital Perrando de Resistencia debido a un fuerte descenso de peso y otros problemas de salud.

La medida comenzó el 21 de septiembre, cuando Sena dejó de ingerir alimentos y líquidos mientras permanecía alojado en el Complejo Penitenciario Provincial N° 1 de Resistencia. Primero recibió asistencia dentro de la cárcel y luego fue derivado al centro médico.

Cecilia Strzyzowski víctima de femicidio.

Según contó Nancy González, su actual pareja, Sena perdió siete kilos desde que inició la huelga. "A partir de esa fecha dejó de ingerir alimentos sólidos y perdió siete kilos", señaló en declaraciones a la prensa.

La carta de Emerenciano Sena a la Justicia

En paralelo a la huelga de hambre, el dirigente envió una carta a la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia para comunicar los motivos de la medida. Allí pidió que le concedan la prisión domiciliaria y advirtió sobre un deterioro de su estado de salud.

Dentro del escrito, Sena sostuvo que atraviesa "un avanzado deterioro físico y psíquico" y afirmó que su situación representa un riesgo grave para su vida. También aseguró que perdió la audición del oído derecho y sufrió una importante disminución de la visión.

Además, describió problemas en su capacidad cognitiva, depresión profunda y afecciones graves en la memoria. Según manifestó, esas dificultades derivaron en un aumento de las dosis de los medicamentos que necesita.

Los problemas de salud que denuncia Sena

Entre las enfermedades que padece, Sena mencionó EPOC, diabetes, hipertensión y problemas cardíacos. También atribuyó la pérdida de audición y visión a las condiciones de encierro.

Sena sostuvo que esas condiciones agravan sus padecimientos y cuestionó el impacto que tienen sobre el cumplimiento de su condena.

Su entorno también denunció problemas de humedad, ventilación e higiene dentro del Complejo Penitenciario Provincial N° 1. González afirmó que esas condiciones provocaron una infección en la piel que le genera pústulas y llagas en el rostro, las extremidades y el torso.

El pedido para continuar su condena

Tras recibir atención médica, Sena envió el miércoles una nueva carta a la jueza Dolly Fernández. En ella solicitó ser trasladado al Área de Prevención de la misma cárcel o a otro sector que sea adecuado para su estado de salud.

El dirigente también pidió que una junta médica integral evalúe su condición y determine si puede continuar cumpliendo la pena dentro de las instalaciones penitenciarias. Entre sus pedidos incluyó controles, medicación, alimentación adecuada, descanso y seguimiento médico.

El hospital donde quedó internado.

Sena fue condenado junto a su hijo, César Sena, y su expareja, Marcela Acuña, por el femicidio de su nuera Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco.

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