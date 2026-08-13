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Jueves, 13 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
DECLARACIONES

En el juicio a Pity Álvarez así el músico manifestó sus intenciones de disculparse con la familia de Cristian Diaz

Cristian "Pity" Álvarez rompió el silencio en la segunda jornada del proceso judicial y se refirió a la posibilidad de volver a la cárcel. Además, respondió al respecto de la producción de una serie sobre vida.

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El músico Cristian "Pity" Álvarez estuvo presente en la segunda jornada del juicio oral que se lleva a cabo en su contra por el delito de homicidio

Allí, durante un receso de la audiencia en los tribunales de Comodoro Py, el líder de Viejas Locas y Intoxicados dialogó brevemente con la periodista Mercedes Ninci, quien registró el momento en las instalaciones de la sala.

De la serie sobre su vida a la posibilidad de volver a prisión

Consultado sobre los proyectos audiovisuales en torno a su biografía, el artista desmintió su participación directa.

¿Pity, estás preparando una serie sobre tu vida?, le preguntó y él dijo:  "Nmm, no...". De inmediato, la comunicadora comentó: "Así me contaron...". A esto, Álvarez replicó: "Creo que la están preparando, yo no".

Consultado sobre ¿Qué crees que va a pasar con el juicio?, evitó hacer previsiones: "No sé, la verdad, que fluya y que Dios me...".

Al ser interrogado sobre la posibilidad de recibir un fallo adverso que implique una pena de prisión, Álvarez reconoció la complejidad del escenario. ¿Tenés miedo de volver a la cárcel? "Mmm, no...y si fuese así, que sea lo que diga la ley", declaró. 

Ante la repregunta sobre si la situación le resulta indiferente o "no tenés problema", aclaró su postura: "Sí, tengo problema... No me gustaría, pero bueno".

El intento de contacto con la familia del joven fallecido

En el tramo final del intercambio, la cronista le preguntó si en algún momento se había contactado con el entorno cercano de la víctima para expresar sus condolencias. "¿Le pediste disculpa alguna vez a la familia? ¿A Verónica, a la mujer, a la hija?", consultó la periodista.

"No pude acercarme...", dijo el artista, y en ese momento se interrumpe el video con una voz del tribunal que dice: "Preguntas no por fafor"

El músico con tono más bajo, aseguró: "No pude acercarme a ellos, pero... (y con la cabeza afirmó intentar pedir disculpas) ...

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