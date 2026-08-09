En horas, Pity Álvarez irá a juicio acusado de homicidio

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 rechazó de manera definitiva el pedido de suspensión presentado por la defensa de Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú y confirmó el inicio de su juicio por homicidio para este lunes 10 de agosto.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados llega al banquillo de los acusados imputado por el asesinato de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano.

El abogado defensor Javier Marino había solicitado suspender el debate hasta que la Cámara Nacional de Casación resuelva recursos pendientes sobre la capacidad neurocognitiva de su asistido.

Sin embargo, el juez Gustavo Groerner, con la adhesión de los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, respaldó el dictamen del fiscal Sandro Abraldes al determinar que la participación en la audiencia no pone en riesgo la salud física o mental del músico.

Evaluación médica y la intensa actividad del cantante

Para denegar la postergación, la resolución judicial fundamentó que el Cuerpo Médico Forense constató que el acusado posee la reserva cognitiva suficiente para afrontar el proceso penal.

Además, los jueces señalaron que la exposición pública reciente del artista, sus presentaciones en vivo y el recital masivo brindado en Córdoba demuestran un nivel de desempeño incompatible con la pretendida imposibilidad de afrontar el juicio.

El debate oral se desarrollará durante varias jornadas distribuidas entre agosto y septiembre en los tribunales de la calle Paraguay, en Recoleta.

El hecho que se le imputa tuvo lugar tras una discusión de vecinos en la que Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú disparó contra Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz con una pistola calibre .25, causándole la muerte en el acto.