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Jueves, 8 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
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Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Presentó además el pedido de 10 años de cárcel para Nancy Forlini, 5 para Carlos Díaz y 4 para Mariano Perroni y Ricardo Almirón.

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La fiscalía presentó los pedidos de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión. Hay seis pedidos, en donde los más importantes son para Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Agustina Cosachov.

Para Leopoldo Luque y Nancy Forlini el pedido de prisión fue de 12 años, mientras que para Agustina Cosachov fue de 8. La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Carlos Díaz y para Ricardo Almirón y Mariano Perroni 4 años. El debate pasó a un cuarto intermedio de una hora.

El pedido completo que leyó la fiscalía

En su pedido, el fiscal Patricio Ferrari planteó:

- "Se pide la pena de 12 años de prisión al imputado Leopoldo Luque, accesorias legales y costas del proceso más la inhabilitación por 10 años para ejercer la medicina".

- "Para Nancy Forlini, solicitaremos la pena de 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina y a Agustina Cosachov, la pena de 8 años de prisión con 10 años de inhabilitación para ejercer".

-"Solicitaremos a Carlos Díaz la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso con inhabilitación para ejercer por el doble tiempo de la condena. Y a Mariano Perroni y Ricardo Almirón la pena de 4 años de prisión e inhabilitación por la misma cantidad de años".


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