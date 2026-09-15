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Martes, 15 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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Encapuchados irrumpieron en una casa y fusilaron a un joven que cenaba con su familia

El episodio ocurrió a las 23 del lunes en la ciudad sanjuanina de Chimbas, donde hombres ingresaron por la fuerza en al vivienda, dispararon y escaparon en un auto.

Gabriel Arias
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Un violento episodio ocurrió en la localidad sanjuanina de Chimbas, cuando un joven fue asesinado de un disparo mientras cenaba con su familia. La Justicia investiga el móvil del crimen y busca a los responsables.

La policía local indicó que el episodio ocurrió a las 23 del lunes en una casa de la Villa 1 de Mayo, donde hombres encapuchados irrumpieron en la casa, atacaron a la víctima sin mediar palabra y escaparon en un auto.

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Según la información, el joven estaba reunido con sus familiares cuando los atacantes entraron de forma sorpresiva al domicilio y uno de ellos le disparó directamente. Tras el ataque, el grupo escapó a bordo de un vehículo, mientas que el joven hizo unos metros y cayó en la puerta de su vivienda.

La víctima se llamaba Gonzalo Martín Quinteros Olmos (19) y se investiga la identidad del presunto autor del disparo. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que desplegó personal en el lugar para realizar las pericias y recolectar elementos que permitan reconstruir la secuencia.

¿Qué especulan los investigadores?

Una de las hipótesis apunta a una disputa previa, aunque el motivo del homicidio todavía no fue establecido oficialmente. El presunto atacante permanecía prófugo durante las primeras horas de la investigación y era buscado por las fuerzas de seguridad.

Los investigadores intentan determinar además cuántas personas participaron del ataque, cómo llegaron hasta la vivienda y cuál fue el recorrido que realizaron durante la fuga.

Incidentes en el barrio

Tras conocerse la muerte del joven, se produjeron momentos de fuerte tensión entre vecinos y allegados a la víctima en la Villa 1 de Mayo.

La situación obligó a reforzar el operativo policial con efectivos de Infantería, que fueron desplegados para contener los incidentes y permitir que los peritos trabajaran sobre la escena del crimen.

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