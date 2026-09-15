Encapuchados irrumpieron en una casa y fusilaron a un joven que cenaba con su familia
El episodio ocurrió a las 23 del lunes en la ciudad sanjuanina de Chimbas, donde hombres ingresaron por la fuerza en al vivienda, dispararon y escaparon en un auto.
Un violento episodio ocurrió en la localidad sanjuanina de Chimbas, cuando un joven fue asesinado de un disparo mientras cenaba con su familia. La Justicia investiga el móvil del crimen y busca a los responsables.
La policía local indicó que el episodio ocurrió a las 23 del lunes en una casa de la Villa 1 de Mayo, donde hombres encapuchados irrumpieron en la casa, atacaron a la víctima sin mediar palabra y escaparon en un auto.
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Según la información, el joven estaba reunido con sus familiares cuando los atacantes entraron de forma sorpresiva al domicilio y uno de ellos le disparó directamente. Tras el ataque, el grupo escapó a bordo de un vehículo, mientas que el joven hizo unos metros y cayó en la puerta de su vivienda.
La víctima se llamaba Gonzalo Martín Quinteros Olmos (19) y se investiga la identidad del presunto autor del disparo. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que desplegó personal en el lugar para realizar las pericias y recolectar elementos que permitan reconstruir la secuencia.
¿Qué especulan los investigadores?
Una de las hipótesis apunta a una disputa previa, aunque el motivo del homicidio todavía no fue establecido oficialmente. El presunto atacante permanecía prófugo durante las primeras horas de la investigación y era buscado por las fuerzas de seguridad.
Los investigadores intentan determinar además cuántas personas participaron del ataque, cómo llegaron hasta la vivienda y cuál fue el recorrido que realizaron durante la fuga.
Incidentes en el barrio
Tras conocerse la muerte del joven, se produjeron momentos de fuerte tensión entre vecinos y allegados a la víctima en la Villa 1 de Mayo.
La situación obligó a reforzar el operativo policial con efectivos de Infantería, que fueron desplegados para contener los incidentes y permitir que los peritos trabajaran sobre la escena del crimen.
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