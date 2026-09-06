Encontraron a siete hermanitos solos y abandonados: la más chica tenía desnutrición y deshidratación severa

Siete hermanos fueron encontrados este viernes solos y en presunto estado de abandono dentro de una vivienda de Florencio Varela, luego de que una vecina alertara a la Policía a través de un llamado al 911.

La mujer manifestó que llevaba varios días sin ver a una de las niñas y decidió dar aviso ante la preocupación por la situación de los menores. El procedimiento se llevó a cabo en una casa ubicada en la intersección de Genoud y Padre Goñi, en el barrio La Colorada.

Según explicó la denunciante, propietaria del terreno, hacía aproximadamente dos años había permitido que los chicos, su madre y la pareja de ella se instalaran allí debido a que se encontraban en situación de calle.

Siete chicos solos y una nena en grave estado

Al ingresar, los efectivos encontraron a los siete menores, de 11, 8, 7, 6, 5, 3 y 2 años, sin la presencia de adultos y en un ambiente con condiciones deficientes de higiene.

Los hermanos fueron trasladados al hospital Mi Pueblo, donde quedaron bajo atención médica. Durante los controles, los profesionales determinaron que la menor de los siete presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación severa, por lo que permaneció bajo observación.

Los padres, detenidos

Tras el operativo, fueron detenidos una mujer de 26 años y un hombre de 34, señalados como los padres de los niños. La investigación quedó a cargo de la Justicia bajo la carátula de "abandono de persona", mientras que también intervienen la Subsecretaría de Niñez y la UFI de turno.

Los investigadores buscan establecer cómo se llegó a esa situación y cuáles fueron las circunstancias en las que los menores quedaron solos en la vivienda. Mientras avanza la causa, los siete hermanos continúan bajo seguimiento médico.