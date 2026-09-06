Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 6 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
EN FLORENCIO VARELA

Encontraron a siete hermanitos solos y abandonados: la más chica tenía desnutrición y deshidratación severa

Los menores, de entre 2 y 11 años, fueron hallados sin adultos y en pésimas condiciones de higiene dentro de una vivienda de Florencio Varela. Una vecina alertó a la Policía porque hacía días que no veía a una de las nenas. Los padres quedaron detenidos.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Siete hermanos fueron encontrados este viernes solos y en presunto estado de abandono dentro de una vivienda de Florencio Varela, luego de que una vecina alertara a la Policía a través de un llamado al 911.

La mujer manifestó que llevaba varios días sin ver a una de las niñas y decidió dar aviso ante la preocupación por la situación de los menores. El procedimiento se llevó a cabo en una casa ubicada en la intersección de Genoud y Padre Goñi, en el barrio La Colorada.

Según explicó la denunciante, propietaria del terreno, hacía aproximadamente dos años había permitido que los chicos, su madre y la pareja de ella se instalaran allí debido a que se encontraban en situación de calle.

Siete chicos solos y una nena en grave estado

Al ingresar, los efectivos encontraron a los siete menores, de 11, 8, 7, 6, 5, 3 y 2 años, sin la presencia de adultos y en un ambiente con condiciones deficientes de higiene.

Los hermanos fueron trasladados al hospital Mi Pueblo, donde quedaron bajo atención médica. Durante los controles, los profesionales determinaron que la menor de los siete presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación severa, por lo que permaneció bajo observación.

Los padres, detenidos

Tras el operativo, fueron detenidos una mujer de 26 años y un hombre de 34, señalados como los padres de los niños. La investigación quedó a cargo de la Justicia bajo la carátula de "abandono de persona", mientras que también intervienen la Subsecretaría de Niñez y la UFI de turno.

Los investigadores buscan establecer cómo se llegó a esa situación y cuáles fueron las circunstancias en las que los menores quedaron solos en la vivienda. Mientras avanza la causa, los siete hermanos continúan bajo seguimiento médico.

Esta nota habla de:
1
Jubilados con DNI de 0 a 9 cobran con aumento en septiembre
PREPARATE

Jubilados con DNI de 0 a 9 cobran con aumento en septiembre

2
El Gobierno reactiva el bono para jubilados el 8 de septiembre
MIRÁ

El Gobierno reactiva el bono para jubilados el 8 de septiembre

3
Venus en Escorpio: los 5 signos que vivirán un amor que no vieron venir
FLECHAZO TOTAL

Venus en Escorpio: los 5 signos que vivirán un amor que no vieron venir

4
La lista completa de cuánto cobra cada jubilado y pensionado en septiembre
AUMENTO Y BONO

La lista completa de cuánto cobra cada jubilado y pensionado en septiembre

5
Un pitbull mató a un nene de 2 años tras atacarlo mientras era bañado por la mamá
DOLOR

Un pitbull mató a un nene de 2 años tras atacarlo mientras era bañado por la mamá

Últimas noticias de Florencio Varela