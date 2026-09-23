Apareció el joven buscado en Caballito: estaba en un hotel con 10.000 dólares que le había sacado a su mamá

Tras haber sido visto por última vez saliendo de su vivienda del barrio porteño de Caballito, el joven de 18 años que era buscado desde el lunes pasado fue hallado en buen estado en un hotel de Belgrano, con una suma de 10.000 dólares que le había sacado a su mamá.

El hallazgo de Román Coronel ocurrió este martes cerca de las 23 luego de un trabajo de investigación de la Policía de la Ciudad que permitió detectar que estaba hospedado en el Hotel SARUM.

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De acuerdo a lo informado, el joven reservó una habitación en el hotel ubicado en la avenida Cabildo y Quesada, en Belgrano, por lo cual se montó un operativo.

Un decisión personal





En el lugar se constató que el chico estaba en buen estado de salud y refirió no ser víctima de ningún ilícito y que se encontraba allí por decisión propia. Ante los efectivos también remarcó que buscaba independizarse de sus padres.

El caso había llamado la atención en las últimas horas debido a que Coronel se había ido de su casa, en la avenida Pedro Goyena y Malvinas Argentinas, con una valija, una mochila y 10.000 dólares que sacó de una caja fuerte de su vivienda.

El joven de 18 años fue encontrado en buen estado (Redes).

Al desconocer su situación, la familia presentó la denuncia en la Comisaría Vecinal 7B de CABA e intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 1 en la causa que en su momento caratuló como "Averiguación de Paradero".

Finalmente, y tras conocerse la noticia de su aparición, la búsqueda quedó sin efecto y ahora, los investigadores intentan determinar qué hizo el joven durante las horas en las que estuvo fuera de su casa y cuál fue su recorrido.

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