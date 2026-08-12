Encontraron en una chanchería el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido en Neuquén

El hallazgo del cuerpo de un hombre en un criadero de cerdos de Senillosa generó una fuerte conmoción en Neuquén y abrió una investigación por homicidio. El cadáver fue encontrado la semana pasada en ese establecimiento, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital provincial, por orden del Ministerio Público Fiscal.

Tras el descubrimiento, los investigadores trabajaron para determinar la identidad de la víctima. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, la identificación se realizó mediante huellas dactilares. Finalmente, la Policía neuquina confirmó que se trataba de Mario Andrés Forquera, quien estaba desaparecido desde principios de julio.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que el cuerpo fue encontrado desnudo. Además, poco antes habían sido localizadas algunas prendas de vestir que pertenecerían a Forquera, elementos que fueron incorporados a la causa para intentar reconstruir qué ocurrió con el hombre antes de su muerte.





En esa línea, la autopsia aportó otro dato clave para la investigación: el cadáver presentaba rasgos de criminalidad. Esto permitió descartar, en principio, la hipótesis de una muerte accidental y orientó la pesquisa hacia un homicidio.

A partir de estos resultados, la fiscal María Guadalupe Inaudi ordenó una serie de allanamientos en la ciudad de Neuquén y en Senillosa. Los procedimientos tuvieron como objetivo recolectar pruebas y determinar quiénes pudieron haber participado en la muerte de Forquera.





Durante los operativos, la Policía detuvo a tres hombres de 38, 39 y 45 años, quienes quedaron vinculados a la investigación. Los sospechosos serán llevados ante la Justicia para avanzar con la imputación correspondiente.

Este miércoles se realizará la audiencia de formulación de cargos, donde la fiscalía presentará los elementos reunidos hasta el momento. La investigación buscará ahora establecer cómo llegó el cuerpo de Forquera al criadero de cerdos, qué ocurrió antes de su deceso y cuál fue la participación de los detenidos.