Encontraron medio kilo de cocaína en la casa de una funcionaria de Morón

Una funcionaria municipal de Morón está acusada de narcotráfico y de integrar una banda delictiva luego de que efectivos de la Policía Federal hallaran medio kilo de cocaína durante un allanamiento realizado en su casa.

Se trata de Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, quien se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. Tras el procedimiento fue echada del gobierno que encabeza el intendente Lucas Ghi y permanece prófuga de la Justicia por lo que la Policía activó una búsqueda para ubicarla.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

En el operativo llevado a cabo en la vivienda de Ortigoza en la localidad de Castelar, personal policial encontró medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa de 70 gramos con envoltorios de esa sustancia, otros tres con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo.

La investigación se inició en marzo pasado con una denuncia anónima por narcomenudeo, tras lo cual, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía. La Justicia, además, ordenó la captura de la ex pareja de Ortigoza, Ángel Daniel Paz, de 34 años.

"Desde que nos enteramos dejó de ser funcionaria"

Tras conocerse el operativo y el hallazgo de la droga, el intendente de Morón, Lucas Ghi, apartó a Ortigoza de su cargo y aseguró sentirse "profundamente decepcionado" por el accionar de la ahora ex funcionaria.

"Desde el viernes que dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia. Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo", remarcó el jefe comunal en una entrevista televisiva.

Al respecto, añadió: "Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia. Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación".

Por último, Ghi indicó que Ortigoza estaba "formada y capacitada" en el área de género y que su cargo no fue producto de su militancia. "Nunca dejamos de estar en alerta, pero lo que pasa es que evaluamos en un campo de acción. En el ámbito privado no tenemos manera de enterarnos, a menos que nos llegue una denuncia", explicó y sentenció: "No nos va a temblar el pulso para tomar ninguna decisión, si comprobamos algún caso similar".