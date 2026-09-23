Encontraron muerta a una jubilada y analizan cámaras de seguridad

Una jubilada de 67 años fue encontrada muerta dentro de su casa del barrio 7 Jefes, en la ciudad de Santa Fe, y la Justicia investiga si fue asesinada durante un robo. Una familiar llegó hasta la vivienda después de intentar comunicarse con ella desde el viernes sin obtener respuesta y alertó al 911 tras descubrir el cuerpo.

El domingo, la familiar de la víctima se fue hasta la propiedad ubicada en Pedro Ferré y Laprida. Al ingresar, encontró a la mujer sin vida y de inmediato pidió asistencia policial.

Los efectivo preservaron la escena hasta la llegada de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Mientras esperaban a los especialistas, los policías recorrieron los alrededores y entrevistaron a vecinos con el objetivo fue encontrar posibles testigos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Investigan si la jubilada fue asesinada durante un robo

La causa quedó a cargo de la Brigada de Femicidios y de la fiscal Vivian Galeano, fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual. Los investigadores buscan establecer cómo murió la mujer y qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

Entre las hipótesis que analiza la Justicia aparece la posibilidad de que se haya tratado de un homicidio vinculado con un robo. De todos modos, por el momento no fue descartada ninguna teoría sobre el origen del asesinato.

Como primera medida, la fiscalía ordenó trasladar el cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia.

Además, los investigadores analizarán si existen cámaras de seguridad en las inmediaciones de la vivienda. Las imágenes podrían ayudar a reconstruir los movimientos registrados en la zona y establecer qué sucedió antes de que la jubilada fuera encontrada muerta.