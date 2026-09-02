Encontraron muerto a un hombre de 56 años en su departamento en Neuquén: investigan un posible homicidio

Un hallazgo generó gran conmoción en las últimas horas. Un hombre, de 56 años, fue encontrado muerto este martes en su departamento, en pleno centro de la ciudad de Neuquén.

El hallazgo ocurrió este martes cerca de las 11 de la mañana en un edificio, ubicado sobre Diagonal 25 de Mayo al 270. Fue una mujer que realizaba tareas de limpieza quien dio aviso a la policía.

Según informaron fuentes del caso, la mujer encontró a la víctima, identificada como Fabio Alejandro Vallejos, recostado sobre la cama y dio aviso de inmediato ante la gravedad de la situación.

En esa línea, indicaron que el cuerpo presentaba golpes y laceraciones en el rostro, por lo que los investigadores trabajan para determinar el origen de las lesiones y establecer si tuvieron relación directa con su muerte.

Además, la ausencia de Vallejos también había llamado la atención de sus compañeros de trabajo, quienes señalaron que no había enviado un aviso para informar que faltaría. El hombre era oriundo de Mendoza, aunque llevaba varios años radicado en la capital provincial y trabajaba para una empresa vinculada a los servicios petroleros. Ese dato contribuyó a generar preocupación antes de que se conociera el hallazgo en su vivienda.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios, dirigida por la fiscal María Eugenia Inaudi, con la participación de efectivos de Criminalística, Medicina Forense y la División Homicidios de la Policía de Neuquén. Los peritos trabajan en el departamento para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar qué ocurrió.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el acceso a la vivienda. El comisario Llaytuqueo confirmó que la puerta del departamento no presentaba signos de haber sido forzada. Además, los vecinos aseguraron no haber escuchado gritos, detonaciones ni otros ruidos que pudieran haber alertado sobre un episodio violento.

Por el momento, los investigadores no descartan la participación de terceros y aguardan el resultado de la autopsia para establecer con precisión la causa de muerte. También se analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar quiénes ingresaron o salieron del edificio y aportar elementos que permitan esclarecer la muerte de Vallejos.