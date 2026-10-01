Entraron a robar a una carnicería a los tiros y se llevaron la mercadería en un balde

Un violento asalto a los tiros en una carnicería del barrio Altos de San Lorenzo alteró la mañana de los vecinos y dejó en estado de shock a una familia que vivió poco más de dos minutos de extrema tensión. Dos ladrones se llevaron efectivo y miles de pesos en mercadería que juntaron adentro de un balde antes de fugarse. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad.

El dramático hecho ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana en el comercio ubicado en la esquina de 16 y 80, el cual había sido inaugurado hace poco más de dos meses. "Me decía que estábamos regalados porque no teníamos reja", relató el comerciante sobre uno de los delincuentes.

En el interior del comercio se encontraban Laura, su esposo, la hija de ambos y una sobrina, ambas adolescentes. De manera imprevista, un auto blanco estacionó sobre la vereda y de él descendió un hombre encapuchado y con guantes, empuñando un arma de fuego en la mano derecha.

Tras ingresar al local, esperó a un segundo cómplice con la misma vestimenta, exigió la entrega del dinero a los gritos y disparó directamente contra el piso. La bala perforó el porcelanato, rebotó y pasó a escasa distancia de las dos jóvenes.

Luego de amedrentar a los presentes, el asaltante armado comenzó a mover de forma brusca las heladeras exhibidoras. Mientras el comerciante le entregaba la poca recaudación en efectivo obtenida hasta ese momento, los delincuentes tomaron un balde del comercio y comenzaron a cargarlo con grandes cortes de carne.

Los asaltantes realizaron al menos dos viajes entre el comercio y el vehículo para transportar la mercadería, provocando una pérdida económica de cientos de miles de pesos para la familia. Toda la secuencia fue observada desde la vereda por la madre de la dueña del local, quien se encontraba en estado de shock.

Antes de huir, el delincuente armado se arrojó al suelo para intentar recuperar el casquillo de la bala disparada, pero al no encontrarlo desistió. Ya sobre la vereda, efectuó un segundo disparo al aire para intimidar a los vecinos del barrio y escapó junto a su cómplice en el auto blanco.

"Temí por mi vida, pero más por la de mis hijas"





Laura, dueña de la carnicería, brindó su testimonio al medio platense El Día y relató la desesperación vivida durante el asalto: "Temí por mi vida, pero más por la vida de mis hijas y de mi familia".

Al detallar la irrupción de los asaltantes, la comerciante explicó: "Entraron con prepotencia, gritando, y cuando entraron dispararon al piso. Empezaron a pedirnos plata y uno ni bien ingresó a cargar carne y carne. Empezó con las manos, abrió la puerta del auto y empezó a cargar carne".

Asimismo, la mujer recordó el intercambio de palabras que mantuvo con uno de los agresores mientras retiraba la mercadería del local: "Iba y venía, iba a venía, y me decía que estábamos regalados porque no teníamos reja. Yo atiné a decirle que por favor no le haga nada a mis hijas y me dijo que no, que no les iba a hacer nada".

Cabe señalar que los asaltantes escaparon a bordo de un Toyota Etios blanco que los esperaba en la puerta. Según fuentes de la investigación, el vehículo no contaba con chapa patente en la parte delantera, aunque sí la tenía en la parte trasera.

Por su parte, el personal de la Comisaría Octava de La Plata y efectivos de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen. Ahora, la Justicia analiza las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir el recorrido que realizaron los delincuentes antes y después del ataque.



