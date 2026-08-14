Entre los hechos policiales ocurridos hoy en Mendoza, un hombre robó en un hotel alojamiento y huyó por los techos

-Inseguridad en el telo. Un delincuente se llevó 800 mil pesos en efectivo, indumentaria y un posnet. El hecho sucedió esta madrugada en un hotel alojamiento ubicado en Barrio Escorihuela en Guaymallén. Cuando las empleadas del lugar lograron reponerse del susto llamaron al 911 y a los pocos minutos el acusado fue detenido cuando escapaba por los techos. Tiene 42 años y le encontraron los elementos robados. Quedó a disposición de la Oficina Fiscal departamental.

-Robo y daños en ciudad. Un delincuente atacó un puesto de flores ubicado en peatonal Sarmiento y España. Fue seguido por videocámaras y lograron detenerlo en inmediaciones de Avenida San Martín. Policías lo redujeron y en patrullero lo llevaron a la comisaría más cercana.

-Asaltaron a un joven y le llevaron hasta la gorra. La víctima de 34 años fue abordado anoche por delincuentes armados en el interior del barrio La Favorita en Capital. Dos acusados lo amenazaron mientras esperaba el colectivo. Le llevaron 45000 pesos y sus pertenencias.

-En pleno acto por el 17 de agosto en homenaje al General San Martín, personal de Ecogas ingresó a la Escuela Láinez de Ciudad y le cortaron el gas natural. Luego se dieron cuenta que había sido por error. No obstante ya le habían retirado el medidor al colegio y los padres denuncian prepotencia por parte de los empleados de Ecogas.

-El conductor de una moto quedó preso por manejar totalmente borracho. El acusado tiene 24 años y el hecho sucedió en el distrito La Consulta, departamento San Carlos. Fue interceptado por conducción peligrosa. El test le dio positivo con 1.29 gramos de alcohol en sangre.

-Pelea familiar en el departamento Maipú. Dos hombres se pelearon y un joven de 24 años apuñaló a su hermano dos años menor. Son changarines y mientras uno quedó internado, el otro quedó preso. Los hermanos Guzmán tienen domicilio en la localidad Rodeo del Medio. El atacante lo apuñaló con un cuchillo de 15 centímetros en la sien, en el cuello, en la nuca y en una mano. Ahora en el caso interviene personal de la oficina fiscal departamental.

-Críticas a la justicia de Mendoza. Quedó prescripta la causa donde el empresario Alejandro Verdenelli está acusado por atropellar, matar y dejar tirado al joven Alan Vilouta, en el Acceso Sur, cuando salía de trabajar. El también abogado manejaba borracho y no se detuvo a auxiliar a la víctima. Esta mañana se presentó la familia Vilouta en sede del Polo Judicial de Ciudad y confirmaron que elevarán un recurso de casación al Ministerio Público Fiscal para exigir la revisión de la medida.

-Narcotráfico en Mendoza. Un hombre quedó detenido con 158 envoltorios de cocaína. El acusado tiene 28 años y fue interceptado en un rondín policial en la intersección de las calles San Ramón y Virgen de las Nieves, en la zona de Guaymallén. El hombre circulaba con dos cómplices que alcanzaron a darse a la fuga. Quedó detenido y a disposición de la justicia federal.

-Atacaron a balazos a un hombre en la puerta de su casa. La víctima tiene 54 años y el hecho ocurrió en calle Cobos y La Colonia en la zona de Agrelo, Luján de Cuyo. Una vez que logró reponerse llamó al 911 y ya que fue alcanzado por los balazos que le provocaron heridas sangrantes. Ante la demora de personal médico del servicio coordinado, los mismos policías le realizaron un torniquete para cortarle la hemorragia. Luego fue trasladado al hospital Central y el caso quedó en manos de personal de policía Científica y de investigaciones.

-Mujer le pidió el divorcio a su marido y este le respondió con una paliza. La víctima tiene 38 años y denunció a su pareja de 49 años identificado por la justicia como José Moreno. Los hechos sucedieron en la vivienda que ambos habitan en calle Padre Llorens del Barrio San Martín en Ciudad. El acusado quedó detenido y a disposición de la justicia.

-Quedó habilitado el bloqueo de celulares a los presos. La medida la lleva adelante el Ente nacional de comunicaciones ENACOM quien habilitó el mecanismo para ejecutar el bloqueo de celulares en cárceles provinciales. La medida amplía a las penitenciarías de las provincias que adhieran al protocolo el bloqueo de líneas telefónicas de dispositivos móviles detectados dentro de las áreas de detención y de acceso restringido.

-Vecinos denuncian importante pérdida de agua potable. Lleva varios días y sucede en inmediaciones de calles Belgrano y Pueyrredón de Ciudad.

-Incidente vial en Guaymallén. Chocaron auto y camión. Sucedió en la esquina de Celestino Argumedo y callejón Diablillo. Hubo lesionados que tuvieron que recibir asistencia médica y fueron trasladados a distintos hospitales.

-Mendoza presentó el balance del Plan Estratégico contra el Abigeato y la faena clandestina. El balance fue presentado en el departamento Rivadavia. La Policía Rural secuestró o intervino 10.723 animales y realizó operativos contra la faena clandestina y la comercialización ilegal de carne. Los operativos dejaron como saldo 34 personas fueron detenidas y otras 210 quedaron identificadas y a disposición de la Justicia.

-Vecinos advierten por pérdida de agua potable en la vía pública. Ha provocado un socavón en el asfalto. Sucede en inmediaciones de calles Buenos Aires y Montecaseros de Ciudad. El lugar está señalizado con un cajón de verduras para evitar incidentes viales.

-Buscan a un joven de 25 años. Falta de su hogar en el departamento San Rafael. Se llama Lautaro Noé Rubi Sayago. Fue visto por última vez el 5 de agosto en la madrugada cuando salió de su domicilio en barrio Alberdi. Cualquier dato se pide hacerlo saber al 911.

-En Maipú también buscan a un hombre que falta de su casa. Se trata de Ángel Esteban Salvatierra de 38 años de edad. Fue visto por última vez el 6 de agosto cuando salió de su casa ubicada en Rodeo del Medio. También se pide que cualquier dato de interés se lo haga saber a la policía a través del 911.

-Incidente vial frente al shopping. Chocaron auto y camioneta en el lateral norte a la salida del túnel que pasa por debajo del acceso este. Se registraron heridos leves.

-Se cumplieron 31 días del bloqueo por temporal de nieve en los pasos hacia Chile. Miles de camiones esperan novedades para poder movilizarse entre ambos países. El pronóstico anticipa un nuevo temporal para las próximas horas, con lo cual seguiría cortado el tránsito internacional.

-Cortaron el ingreso a calle Minuzzi en Dorrego en la bajada de Costanera. Es por obras que se realizan en el lugar y esto genera complicaciones en la circulación.

-Vecinos se manifestaron contra la inseguridad. Sucedió anoche en carril Bandera de los Andes y Manuel Videla en Rodeo de la Cruz, departamento Guaymallén. Denuncian zona liberada para el delito.