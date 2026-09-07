Insólito asalto: entró a robar en un comercio, encerró a una empleada y atendió a los clientes

Un robo insólito quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio ubicado en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Lo extraño fue que uno de los ladrones se hizo cargo de la atención al público durante unos minutos antes de huir.

El hecho que se conoció en las últimas horas, ocurrió el viernes pasado a las 15.30 en un kiosco de la localidad rionegrina, cuando dos hombres encapuchados sorprendieron a una empleada mientras realizaba el recuento de los fondos del día detrás del mostrador.

En las imágenes, se puede observar cómo uno de los delincuentes se abalanzó sobre la mujer para reducirla. Luego la encerraron en un baño ubicado en la parte trasera del comercio.

Inmediatamente, volvió al sector de la caja para tomar el dinero en efectivo. En paralelo, el segundo delincuente hacía de "campana" para advertir sobre una eventual presencia policial.

Ambos se sorprendieron cuando una clienta ingresó al kiosco para realizar una compra. Para evitar levantar cualquier sospecha, uno de los asaltantes adoptó el rol de vendedor.

Disimuladamente, el hombre pasó los productos seleccionados por la caja registradora y le cobró a la clienta, quien no advirtió lo que estaba ocurriendo en el interior del local ni que había una persona encerrada en el baño.

El pago se realizó con QR y el monto de la compra se acreditó en la cuenta de la dueña del comercio. Una vez finalizada la operación, la mujer salió del local como si nada.

En tanto, los dos delincuentes de dieron a la fuga con la recaudación. "Al menos en este robo se puso a atender y me devolvió unos pesos por QR de las compras", dijo la dueña del kiosco.