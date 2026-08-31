Entró a robarle a dos jubilados, los golpeó con una varilla y fue atrapado por los vecinos cuando intentaba escapar

Dos jubilados vivieron un domingo de terror después de que un delincuente entró a su casa y los golpeó en la cabeza con una varilla de hierro para robarles los celulares. El ladrón fue atrapado por los vecinos cuando intentaba escapar y quedó retenido hasta que llegó la Policía.

El hecho ocurrió por la mañana en una localidad bonaerense, en una vivienda ubicada en la esquina de las calles 461 C y 12 B. Según la información del caso, el sospechoso habría trepado el paredón del frente de la propiedad y entró por una ventana.

Una vez dentro, encontró a los dueños de casa, un hombre de 63 años y una mujer de 62, en la cocina. Ahí tomó una varilla de hierro de unos 35 centímetros y los golpeó en la cabeza, causándoles traumatismos craneales.

Después del ataque, agarró dos celulares y escapó, pero los vecinos lo alcanzaron a pocos metros de la vivienda, lo redujeron y lo mantuvieron inmovilizado hasta que llegaron los efectivos policiales.

La situación fue alertada a través de un llamado al 911. Minutos después, oficiales del Comando de Patrullas Norte llegaron al lugar y encontraron al sospechoso retenido por los vecinos.

Video: así vecino corrió al ladrón que robó y golpeó a los jubilados





Con el correr de las horas, se publicó en redes sociales un video de las cámaras de seguridad de la zona que registró parte de la persecución. En las imágenes se observa a una mujer en la vereda, visiblemente desesperada, que detiene a un hombre que pasaba por la calle y le advierte que un ladrón había entrado a su casa.

Segundos después, el sospechoso sale corriendo y el vecino lo persigue. Tras una breve persecución, logra alcanzarlo. La filmación termina en ese momento y no muestra cómo fue reducido.

Qué encontraron y cómo sigue la causa

Los efectivos revisaron al sospechoso y encontraron entre sus prendas los dos celulares que habían sido robados. La pareja reconoció los equipos, que quedaron secuestrados para ser incorporados a la investigación.

Además, la Policía inspeccionó la vivienda y encontró la varilla de hierro que habría sido utilizada durante el ataque, junto con manchas de sangre. Ambos elementos fueron guardados como evidencia.

Tras robarle a los jubilados y escapar, el ladrón fue retenido por los vecinos (Captura video).

Por su parte, los jubilados fueron trasladados al Hospital San Roque de Gonnet, donde recibieron atención médica. Ambos se encontraban fuera de peligro luego de ser asistidos.

El acusado quedó detenido y fue trasladado a una dependencia policial. La causa fue caratulada como robo y quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, encabezada por la fiscal Betina Lacki.

La fiscal ordenó formalizar la aprehensión del sospechoso y que sea trasladado para prestar declaración. A partir de ahora, la Justicia deberá definir cómo sigue su situación procesal.