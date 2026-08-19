Entró a una farmacia y asesinó a su ex pareja

Una mujer de 56 años fue asesinada a puñaladas por su expareja en una farmacia del centro de Rosario, donde cumplía funciones como empleada. El agresor escapó en auto y minutos después fue detenido por la Policía cerca de su casa.

La víctima fue identificada como Carina Andrea Candelas, quien era empleada desde hace años del comercio ubicado sobre la calle Dorrego.

La mujer recibió siete puñaladas mortales en una dependencia de servicio ubicada en la parte posterior del local. Por el hecho fue detenido su expareja, Martín B., de 55 años.

El femicidio ocurrió en una farmacia ubicada en pleno centro de Rosario.

El expediente quedó a cargo de la fiscal Laura Riccardo, quien ordenó efectuar los peritajes correspondientes, el relevamiento de cámaras de seguridad del comercio y pidió las declaraciones de los testigos del hecho.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el agresor arribó al lugar en un automóvil Citroën C-Elysee 1.6 HDI, el cual detuvo en doble fila sobre la calzada antes de ingresar al local.

El sospechoso vestía un buzo y una campera de color gris. Las empleadas del establecimiento lo reconocieron de inmediato porque estaban al tanto del vínculo afectivo previo que mantenía con Candelas, aunque ya estaban separados.

En el interior de la farmacia, el agresor obligó a la víctima a desplazarse hacia una habitación contigua. En ese sector la atacó con un cuchillo y le dio siete puñadas en el tórax y el abdomen.

Los pedidos de auxilio emitidos por la mujer alertaron al resto del personal. Las trabajadoras salieron a la calle para pedir ayuda.

Tras ek ataque, el imputado abandonó el arma blanca, se subió nuevamente a su vehículo y se retiró del lugar a alta velocidad.

Una testigo aportó su testimonio sobre la secuencia: "Yo estaba estacionada en mi auto. Al lado mío paró un auto en doble fila y entró a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo. También las chicas de la farmacia. Él se subió al auto y se fue rápido en un Citroën. Fue rapidísimo".

"Es el exmarido que la está volviendo loca", le manifestaron las empleadas de la farmacia.

La testigo agregó que el agresor "entró, la metió directamente en un cuartito y ella empezó agritar auxilio. Él salió corriendo".

Asimismo, describió que "una de las compañeras salió a pedir una sábana" para intentar auxiliar a la víctima ante la gravedad de las heridas.

Tras la fuga, efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía provincial interceptaron al imputado en la arteria Colón al 2000, en el barrio República de la Sucesión o la Sexta, en las inmediaciones de su casa.

Según el expediente policial, el sospechoso habría realizado un intento de autolesión de forma previa a ser reducido y puesto a disposición de las autoridades.