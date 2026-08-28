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Viernes, 28 de agosto de 2026

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PRÓFUGO

Era buscado por un caso de abuso y lo atraparon manejando un colectivo en otra provincia

El sospechoso estaba manejando una unidad con pasajeros cuando terminó detenido en pleno control de rutina sobre una ruta provincial.

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Un hombre, de 32 años, fue detenido durante un control de rutina en una ruta provincial. Conducía una unidad de larga distancia con pasajeros cuando los efectivos detectaron que tenía un pedido de captura de alcance nacional.

Este chofer de colectivo de larga distancia era buscado por la Justicia de San Luis en el marco de una investigación por un presunto caso de abuso sexual. Por eso fue detenido mientras conducía una unidad con pasajeros en Catamarca.

El procedimiento se realizó durante la madrugada del miércoles en el departamento Valle Viejo, cuando efectivos de la Dirección de Seguridad Vial llevaban adelante un control vehicular de rutina.

Todo ocurrió alrededor de las 3:20, en el puesto caminero de Sumalao, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 33. En ese lugar, los agentes interceptaron un colectivo de pasajeros y solicitaron la documentación correspondiente al conductor.

Al ingresar sus datos en las bases del sistema informático policial, los efectivos detectaron una alerta roja vinculada al hombre, de 32 años. La consulta permitió confirmar que sobre él pesaba un pedido de captura de alcance nacional.

La orden había sido emitida por la Justicia de San Luis en el marco de una investigación por un presunto delito de abuso sexual.

Ante la vigencia del requerimiento interjurisdiccional, los policías procedieron a detener al conductor, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Quedó detenido y podría ser trasladado a San Luis

Según informó el medio local El Esquiú, tras el operativo el sospechoso fue trasladado a la Comisaría de Sumalao, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este de Catamarca, desde donde se iniciaron las diligencias correspondientes.

Ahora, las autoridades deberán coordinar con la Justicia de San Luis los pasos a seguir y un eventual traslado del detenido a la provincia cuyana, donde es requerido por la investigación.

Como se mencionó, este arresto se produjo de manera fortuita durante un control de documentación y seguridad vial. La consulta de sus datos en el sistema policial permitió detectar que tenía un pedido de captura vigente por una causa grave.

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