Era enfermero y robaba morfina de la guardia del hospital: fue condenado a 30 meses de cárcel

Un enfermero que se desempeñaba en el Hospital Zonal de Esquel fue condenado a dos años y seis meses de prisión por haber robado morfina de la guardia del centro de salud.

La pena es de ejecución condicional según dispuso el tribunal mixto de la provincia de Chubut que lo juzgó. Los robos ocurrieron entre diciembre de 2024 y enero de 2025. En total fueron siete ampollas que nunca se hallaron por lo que se desconoce el motivo de su sustracción.

La investigación

El condenado es Marcelo Gustavo Villarroel, un trabajador con más de 30 años de carrera. La sentencia también estableció la inhabilitación para ejercer como enfermero por el doble de tiempo de la condena, es decir cinco años.

Los robos se produjeron el 26 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025, ambos casos concretados por la madrugada, cuando había menos personal en la guardia.

La investigación comprobó que le robó la llave de la caja de seguridad a una colega del hospital y sustrajo ampollas de morfina.

El tribunal dictó una pena dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional (Foto LMNeuquén).

La causa inició tras la denuncia del director del hospital, quien expuso el faltante de medicación sensible y con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se pudo detectar que Villarroel era quien estaba detrás de los robos.

En tanto que para determinar el monto de la pena, los jueces subrayaron el "sólido conjunto de agravantes" presentados durante el juicio por el fiscal Fidel González. Una de ellas es la "naturaleza del bien sustraído" ya que la morfina es un medicamento de disponibilidad restringida y destinado a la atención de urgencias hospitalarias.

Las autoridades judiciales también hicieron hincapié en el "abuso de la función pública y posición de confianza" de Villarroel que conocía las rutinas, los lugares de guardado y los momentos propicios para actuar en soledad.

Por último, consideraron la "persistencia en la conducta" ya que el delito se reiteró en dos oportunidades en un breve lapso de tiempo. Se determinó que el acusado llegó a revisar las pertenencias de una compañera para obtener las llaves del estante donde se guardaba la morfina, vulnerando su privacidad y superando cualquier intento de resguardo institucional.