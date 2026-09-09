"Era muy tóxico": dijo la abuela de la joven asesinada a balazos sobre su novio

La abuela de Camila Ruth Castro, la joven de 18 años asesinada a balazos en la localidad bonaerense de Ituzaingó, respaldó la hipótesis de un presunto femicidio y detalló que el novio de la joven "era muy tóxico y no la dejaba vivir".

El vínculo que unía a la víctima con el acusado, Elias Barrionuevo, desde chicos no atravesaba el mejor momento porque Camila siempre visitaba a su abuela "enojada" por las discusiones que tenía con su novio.

Mónica negó saber si el acusado, que aún permanece prófugo, había ejercido violencia de género en perjuicio de Camila porque ella "nunca le contó", pero que nunca imaginó que la situación podría escalar hasta ese nivel.

Otro de los familiares que rechazaba el vínculo de la joven con Elías era el padre de ella porque "la veía mal" a la víctima por las constantes discusiones que había en la pareja. "No lo quería", indicó la abuela de la joven.

"Nunca pensé que él llegara a hacer algo así por celos", lamentó la mujer sobre el trágico asesinato de su nieta y cuestionó que las personas que ejercen violencia de género contra sus parejas "piensan que tienen comprada la vida de las chicas".

La víctima tenía 18 años.

Cómo fue el crimen de Camila

La joven de 18 años y el presunto femicida tuvieron una fuerte discusión en el interior de la vivienda de ella, por motivos que aún no fueron esclarecidos por las fuentes policiales, y minutos más tarde, el acusado agarró un arma de fuego y le disparó en el cuello.

Alertado por esta situación, Jorge, el padre de la víctima, intercedió para defender a Camila y recibió dos disparos, uno en cada pierna, por parte de Barrionuevo; a pesar de las heridas, le quitó el arma al agresor.

Tras esta dramática escena, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital de Ituzaingó, donde los profesionales constataron su fallecimiento a causa de las graves heridas que sufrió por el ataque.



