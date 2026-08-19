"Es escandaloso": el abogado de Leopoldo Luque cuestionó a la Junta Médica de Maradona

El abogado de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, calificó de "escandaloso" que la Junta Médica que intervino en la investigación por la muerte de Diego Maradona haya utilizado un estudio que podría no corresponder al exfutbolista. Según planteó, el análisis fue realizado en junio de 2015 y podría pertenecer a Don Diego, padre del ídolo.

La revelación surgió durante una de las últimas audiencias del segundo juicio por la muerte de Maradona y generó un fuerte cuestionamiento de la defensa al trabajo de los expertos. Oneto sostuvo que el documento fue utilizado para analizar la evolución médica de Diego y que formó parte de la documentación considerada por la Junta para elaborar sus conclusiones.

"Es escandaloso que un grupo de personas, autodenominados expertos, no hayan hecho algo tan elemental como verificar que los estudios sean de la persona que se decía que estaban estudiando", afirmó el abogado.

El documento lleva el nombre de Diego Armando Maradona, pero presenta un número de afiliado diferente al que correspondía al exfutbolista y que, según la defensa, sería el de su padre.

La fecha del estudio cuestionado es uno de los principales puntos señalados por la defensa. Don Diego fue internado el 1° de junio de 2015 en un sanatorio de Swiss Medical y murió unos 20 días después, mientras que Maradona estaba supuestamente en Dubái.

Frente a esta situación, la defensa de Luque pidió que se incorporen nuevas pruebas para determinar a quién pertenecía el análisis. Entre los elementos solicitados figuran los registros de afiliación de Swiss Medical y un informe de Migraciones que permita establecer si Diego estaba en el país cuando se realizó el estudio.

Leopoldo Luque junto a sus abogados.

Para Oneto, esa documentación es "absolutamente dirimente" porque permitiría confirmar o descartar que el análisis perteneciera al exfutbolista. El abogado también sostuvo que, si se comprueba que los peritos utilizaron información correspondiente a otra persona, las conclusiones de la Junta Médica deberían ser severamente cuestionadas.

Del otro lado, el abogado de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, Mario Baudry, relativizó el alcance del hallazgo. Consideró que se trata de una sola foja correspondiente a un estudio de junio de 2015 y afirmó que ese error no debería provocar la nulidad de todo el procedimiento realizado por la Junta Médica.

Baudry sostuvo que el resto de los estudios utilizados para reconstruir la evolución médica de Maradona corresponden al Diez incluidas la documentación posterior y la autopsia. De todos modos, coincidió en que será necesario determinar quién aportó el documento cuestionado y cómo llegó a la causa.

Mario Baudry abogado del hijo más chico de Diego Maradona.

El abogado incluso planteó que, si se comprobara que alguien incorporó deliberadamente documentación incorrecta, podrían existir responsabilidades penales. El hallazgo quedó así instalado como uno de los puntos de discusión dentro del segundo juicio por la muerte de Maradona.

También el defensor del psicólogo Carlos Díaz, Diego Olmedo, cuestionó el trabajo de la Junta Médica. Aunque aclaró que no cree que el juicio vaya a caerse por este episodio, consideró que la situación dejó "gravemente herida" la credibilidad del organismo y recordó sus cuestionamientos sobre la conformación y el trabajo de los expertos.

Finalmente, Olmedo criticó que integrantes de la junta realizaran apreciaciones sobre áreas que no eran de su especialidad y afirmó que "20 personas opinando de todo era una charla de café, no una Junta Médica".

El jueves declararán otros dos peritos y se espera que puedan explicar el origen del estudio, el número de afiliado y la manera en que fue utilizado para analizar la salud de Maradona.

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