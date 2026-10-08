Escándalo en escuela secundaria: Alumnos vendían fotos de sus compañeras editadas con IA

Una protesta de alumnos y padres se realizó frente al Colegio Modelo Lomas después de que se conociera que un grupo de estudiantes habría utilizado inteligencia artificial para modificar fotografías de compañeras, simular que estaban desnudas y distribuir las imágenes en sitios pornográficos y otras plataformas. Por el caso interviene la Justicia.

La denuncia que generó la protesta

Según los primeros testimonios recogidos frente al establecimiento, en Lomas de Zamora, las afectadas serían alrededor de 50 alumnas de tercero y cuarto año. Los estudiantes permanecieron concentrados durante el horario de entrada y decidieron no ingresar a clases hasta recibir una respuesta de las autoridades.

El conflicto, de acuerdo con los relatos de algunos alumnos, habría comenzado tiempo atrás y las imágenes habrían circulado entre estudiantes antes de alcanzar una difusión masiva. Las familias buscan conocer ahora hasta dónde llegó la distribución del material y quiénes participaron de su creación y difusión.

Durante la protesta también aparecieron cuestionamientos contra la respuesta inicial del colegio. Algunos alumnos aseguraron que habían advertido previamente sobre lo que ocurría y que desde la institución les habrían pedido que no hablaran del tema.

Qué contaron las familias

Micaela, madre de una de las alumnas afectadas, contó que su hija recién se animó a hablar sobre lo ocurrido el viernes. Según explicó, las adolescentes conocían la existencia de las imágenes desde el día anterior, pero muchas tardaron en contarlo por vergüenza.

"Las chicas se enteraron el jueves y tenían mucha vergüenza de contarnos lo que había pasado", relató la mujer. A partir de ese momento, las familias comenzaron a comunicarse entre sí para intentar establecer cuántas estudiantes habían sido afectadas y cómo se habían distribuido las imágenes.

De acuerdo con el testimonio de Micaela, circulaba una especie de "catálogo" que incluía los nombres de las alumnas, fotografías originales tomadas de sus redes sociales y versiones manipuladas digitalmente para simular desnudos. "Son imágenes tan bien hechas que parecen reales", afirmó.

Qué hará el colegio

Las familias también denunciaron que algunas estudiantes habrían recibido indicaciones para borrar información vinculada con el caso. Un padre sostuvo que a algunas alumnas les habrían hecho eliminar material relacionado con los hechos. Estas acusaciones todavía esperan el descargo de las autoridades del establecimiento.

Mientras avanza la investigación penal, el colegio no planea expulsar a los estudiantes señalados. Según se comunicó, la institución realizará charlas durante varios días para abordar la situación y "concientizar" a los alumnos.

Además, los estudiantes acusados fueron separados de la presencialidad y, según la información brindada, sus matrículas no serán renovadas para el próximo ciclo lectivo. La investigación busca determinar también si hubo adultos involucrados en la creación o difusión de las imágenes.

La causa quedó radicada en la Fiscalía 6 de Menores de Lomas de Zamora, que deberá establecer las responsabilidades por los hechos denunciados y reconstruir cómo se generaron y difundieron las imágenes manipuladas con inteligencia artificial.



