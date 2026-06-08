Escándalo en Mar de Plata: taxistas y choferes de aplicaciones se agarraron a trompadas en el Concejo Deliberante

Taxistas, remiseros y choferes de aplicaciones protagonizaron este lunes una feroz pelea a trompadas dentro del Concejo Deliberante de Mar del Plata, durante el debate de proyectos para regular el funcionamiento de las apps de transporte. El enfrentamiento quedó grabado por la transmisión en vivo de la institución.

La disputa se produjo alrededor de las 10, cuando en la reunión de la Comisión de Movilidad Urbana del Cuerpo, concejales y representantes de distintos sectores del transporte seguían el tratamiento de varias iniciativas. Hubo empujones, piñas e insultos, lo que obligó a las autoridades a dar por finalizado el encuentro.

Los incidentes se iniciaron cuando tomaron la palabra representantes de los sectores involucrados y el primero en hacerlo fue Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que reúne a choferes de plataformas digitales. Taxistas y remiseros que se habían ubicado en un sector aledaño a las bancas de los ediles comenzaron a hostigar al orador, primero con gritos y luego con insultos que de inmediato pasaron a los golpes.

La pelea se desató luego de que Setzes afirmara que la actividad de las plataformas "no es ilegal" y recordara que "fue amparada por fallos judiciales en distintos puntos" del país. A continuación, muchos choferes ingresaron al recinto y comenzaron los empujones, agresiones verbales y golpes.

El enfrentamiento se extendió durante varios minutos por lo que las autoridades de la comisión decidieron dar por terminado el encuentro.

La discusión sobre la regulación de las aplicaciones de transporte lleva años de debate en Mar del Plata. Es que mientras los conductores de plataformas reclaman un marco legal que les permita trabajar de manera formal, los taxistas sostienen que existe una competencia desigual y exigen que cualquier actividad vinculada al traslado de pasajeros cumpla con las mismas exigencias que rigen para el servicio tradicional. Tras lo ocurrido este lunes, deberá convocarse a un nuevo encuentro para retomar el análisis de los proyectos.