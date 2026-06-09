"Está bien y con su mamá": el ministro de Seguridad de Córdoba dio detalles sobre el hallazgo de la niña L

Fue hallada con vida la niña L, la adolescente de 15 años que estaba desaparecida en Córdoba desde el lunes. "La encontramos sana y salva", dijo en X el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros.

El funcionario agradeció a las fuerzas de seguridad y a la comunidad de Colonia Coraya por la participación en la búsqueda de la menor.

"Está bien, en un buen estado de salud. Ahora está en el hospital con los controles. Su familia pide respeto a la intimidad de la menor", dijo Quinteros a los periodistas en una improvisada conferencia de prensa.

"Acabo de hablar con la ministra de la Nación (Alejandra Monteoliva) para agradecerle que puso todos los recursos a disposición de la búsqueda", agregó.

Ante las preguntas de los periodistas de si había sido la menor víctima de algún delito, respondió: "Está sana y salva. Estamos hablando de una menor, vamos a esperar que el fiscal de los detalles. Estoy acá en representación del gobierno de Córdoba para decirles que está viva, que está bien y que está con su mamá".

Declaraciones anteriores

"Testigos muy precisos la vieron salir del colegio", había asegurado el ministro de Seguridad de Córdoba pocas horas antes al referirse a la búsqueda de la niña L que había sido vista por última vez el lunes al salir de su escuela.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, había activado el protocolo de Alerta Sofía.

El ministro de Seguridad provincial había detallado que el operativo de rastrillaje en Colonia Caroya y las localidades vecinas es masivo. Hay más de 300 efectivos trabajando de manera coordinada en las zonas urbanas y rurales. El despliegue incluyó a personal de las Unidades Especiales de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios y especialistas del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

El funcionario remarcó que se activaron todas las alertas de paradero y que todas las rutas de la provincia de Córdoba están siendo estrictamente controladas con retenes policiales.

"Hicimos búsqueda en zona urbana y zona rural con helicóptero. Usaremos helicópteros y drones también cuando el clima lo permita", señaló. Además, informó que la última señal del teléfono de la adolescente fue el lunes a la tarde. "No puedo dar más detalles", explicó Quinteros.

"Hay muchas hipótesis, pero ninguna que se pueda declarar porque podría afectar la investigación. Luciana estaba en la escuela, el último lugar donde se la vio fue allí", sostuvo el ministro por la mañana.