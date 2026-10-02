Estaba prófugo por el asesinato de un vecino y lo atraparon en un torneo de futsal

Un hombre de 35 años, que se mantuvo prófugo de la justicia durante más de siete meses, fue detenido este miércoles por la noche cuando se disputaba un partido de futsal en la localidad de Avellaneda, acusado de haber contratado a un sicario para asesinar a un hombre que se dedicaba a la venta de estupefacientes.

El aprehendido identificado como Leonardo Jesús A., alias Kechu, era buscado desde marzo y contaba con un pedido de captura activo por tenencia de armas, homicidio y encubrimiento.

La detención se produjo en la sede deportiva del Club Atlético Independiente, donde se estaban jugando partidos de una liga amateur de la categoría senior de futsal. El acusado conforma el plantel del equipo Club S. F.

Según lo expuesto por los investigadores, habría ideado el crimen de un vecino en el barrio de Villa Soldati, quien recibió cuatro disparos efectuados por un sicario el 6 de marzo de este año.

Una de las principales hipótesis apunta a un ajuste de cuentas por una disputa que había entre ambos y que estaría vinculado a la comercialización de estupefacientes en el barrio donde residían.

Durante la jornada deportiva en la que detuvieron al acusado, un grupo de familiares y allegados intentó atacar a los efectivos policiales para que no se lleve a cabo el procedimiento, según informaron desde la fuerza.

El acusado quedó alojado en una alcaldía de la Policía Federal Argentina (PFA), según lo que determinaron desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de Yamile Bernan.



