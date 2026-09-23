"Estaban poseídos y me contagiaron": la extraña justificación del principal acusado por el crimen de su hijastro en Córdoba

"Estaban poseídos por el demonio" y "me contagiaron". Así habría justificado Hermenegildo Acosta, de 35 años, el ataque que terminó con la vida de su hijastro, Lautaro Córdoba, de 16.

El hombre quedó detenido por el homicidio ocurrido en una casa ubicada en el paraje Higuera Vieja, al norte de Córdoba. Su hijo, de 17 años, también quedó arrestado cómo partícipe.

La versión aportada por Acosta durante una declaración informal a los policías que lo detuvieron sostiene que su pareja y el adolescente pretendían matarlo y que ambos se encontraban "poseídos". Además, habría asegurado que lo "contagiaron" y relacionó ese supuesto estado con el asesinato.

La propiedad donde fue hallado el cadáver de Lautaro Córdoba, de 16 años.

El crimen salió a la luz a raíz de una denuncia que, en principio, no estaba vinculada directamente con el homicidio. Antonella Vanesa Torres, de 39 años y pareja de Acosta, había recurrido a la Policía para acusar al hombre de haberla golpeado y amenazado de muerte.

Torres también describió un comportamiento que le llamó la atención: aseguró que Acosta se había desnudado y manifestado estar "poseído". La mujer consiguió abandonar la vivienda, pero dejó allí a sus hijos y alertó a los efectivos porque consideraba que podían estar en peligro.

Ese aviso derivó en un procedimiento policial en la casa, donde finalmente se encontró el cuerpo sin vida de Lautaro, que presentaba múltiples lesiones, además de que en el lugar había signos de disparos de arma de fuego.

Hermenegildo Acosta, de 35 años, acusado por el crimen de su hijastro, Lautaro Córdoba, de 16.

Acosta se encontraba en la vivienda cuando llegaron los policías y fue detenido sin oponer resistencia. Su hijo, de 17 años, también quedó bajo arresto por su presunta participación en el homicidio.

La investigación avanzó con distintas imputaciones. El padrastro de la víctima quedó acusado de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad, mientras que el adolescente fue imputado por homicidio calificado por alevosía.

La pesquisa espera el resultado de las pericias y de la autopsia, que permitirán determinar cómo se produjo el ataque contra Lautaro y cuál fue la intervención concreta de cada uno de los dos detenidos.