Estafaron a Brian Lanzelotta por $17 millones con su fábrica de papel higiénico: "Me arruinaron"

El cantante y ex participante de Gran Hermano, Brian Lanzelotta, denunció haber sido víctima de una estafa millonaria relacionada con su fábrica de papel higiénico ubicada en el conubrano bonaerense.

El artista relató a través de sus redes sociales que un supuesto comprador le encargó un pedido masivo de 3.800 bolsones de mercadería y, tras la entrega, simuló una transferencia bancaria que nunca se acreditó, provocándole un perjuicio económico que alcanza los 17 millones de pesos.

La maniobra del falso cliente y las irregularidades bancarias

El engaño se inició cuando el emprendimiento Bien Limpio recibió la solicitud de compra más grande de su historia, la cual debía ser entregada en un plazo de siete días.

Para cumplir con los costos de producción, el suegro de Brian Lanzelotta solicitó un préstamo personal destinado a comprar insumos como papel, conos y bolsas. Luego de jornadas intensas de trabajo junto a su hermano para preparar el cargamento, el cliente envió un comprobante de pago falso.

Brian, tiempo atrás el promocionar su producto.

Las sospechas se confirmaron tras la verificación presencial en las entidades bancarias implicadas. "Se confirmó lo que se sospechaba, me estafaron, nos robaron, me arruinaron, me hicieron pelota", expresó Brian Lanzelotta.

Además, agregó: "Me estafaron. Me robaron 17 millones de pesos que por ahí no es nada, pero a mí me arruinaron, me dejaron en la lona".

Presentación judicial y rastreo de la mercadería robada

Posteriormente a la difusión del caso, el cantante recibió información enviada por usuarios de redes sociales que detectaron publicaciones en las que se ofrecía su mercadería robada.

En particular, se identificó un video publicado en TikTok por un usuario llamado Fernando, quien ofrecía los bolsones de papel higiénico antes de eliminar el contenido.

Ante estos elementos, el cantante acudirán junto a su representación legal a la sede de la Fiscalía para formalizar la denuncia penal y aportar los datos recolectados sobre los posibles autores del delito.