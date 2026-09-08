Estos fuertes hechos policiales sacudieron hoy a Mendoza

-Cinco autos chocaron en cadena. Sucedió la mañana de hoy en el Acceso Sur a la altura de carril Rodríguez Peña en el departamento Godoy Cruz. El tránsito se vio totalmente interrumpido en la mano que va de sur a norte, en el ingreso a la capital mendocina. Se informó que el episodio dejó como saldo, solo heridos leves.

-Un preso se fugó por la ventana de la Comisaría. El hecho que parece salido de una película de humor negro argentino, sucedió en la dependencia policial central que lleva el número 13 y que está ubicada en el departamento Rivadavia, unos 60 km al este de la capital mendocina. El evasor fue identificado como Ángel Salvador Reinoso de 31 años. Cayó preso por hurto el pasado 4 de Septiembre. Este episodio sucedió alrededor de la hora 2 de la mañana. Una vez que ganó los techos del edificio, escapó hacia las viviendas vecinas. Según informaron las autoridades, el acusado es intensamente buscado en la zona.

-Se incendió una vivienda en Godoy Cruz. Sucedió anoche en inmediaciones de calles Salvador Arias y Presidente Illia. Una mujer tuvo que ser asistida producto de un ataque de nervios que padeció. Fue trasladada a un hospital e indicaron que evoluciona favorablemente. El siniestro se originó por el mal funcionamiento de una garrafa.

-Un segundo incendio destruyó una garita de seguridad. Sucedió la mañana de hoy en la explanada de ingreso a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, ubicada en calle 9 de Julio a metros de calle Peltier. Solo hubo daños materiales y no se registraron víctimas. Una garrafa también habría sido la causante del incendio.

-Lograron recuperar una moto robada. El hecho había sido denunciado durante el año 2022. A raíz de un procedimiento policial hubo dos hombres detenidos. Se concretó en la esquina de Castro y Lago Argentino, donde efectivos interceptaron el rodado que circulaba sin patente y con las luces apagadas. Además ambos ocupantes del rodado estaban borrachos.

-Joven de 23 años quedó detenido en Godoy Cruz. Circulaba en moto en actitud sospechosa por inmediaciones de calles Cosquín y Chuquisaca. Al ver la presencia policial decidió darse a la fuga, previo descartar una bolsa que llevaba entre sus prendas. Cuando personal policial llegó hasta el lugar inspeccionó el contenido de la misma y confirmaron que se trataba de envoltorios pequeños de cannabis sativa, con un peso total de 30 gramos. Además de la droga, fueron secuestrados dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

-Dos estafadores quedaron detenidos en Las Heras. Visitaban comercios de la zona con maniobras que se investigan donde abordaban a las víctimas con una alcancía y un paño de color rojo donde habían dólares falsos. Una mujer de 22 años fue quien dio aviso al 911. A los pocos minutos una patrulla llegó hasta la zona de "El Algarrobal" y tomó declaración a la denunciante. Con los datos obtenidos de los dos hombres que circulaban en un auto Fiat Argo color Negro fue que emprendieron la búsqueda. Lograron dar con él y cuando los ocupantes se percataron de la presencia policial se dieron a la fuga por carril Mathus Hoyos, en la zona de Bermejo. El reporte de las autoridades indica que los acusados aceleraron, sobrepasaban otros vehículos en curvas y en doble línea amarilla, hasta que fueron reducidos. Allí los dos hombres fueron identificados y puestos a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Sigue la investigación en el internado de jóvenes y adolescentes (ExCose), donde tres detenidos participaron de un programa de streaming, vía teléfono celular. El aparato fue descartado o muy bien escondido, porque los guardias no han podido encontrarlo. Los acusados por los hechos son internos que tienen 17 y 19 años y reconocieron en esa transmisión haber participado de hecho delictivos graves. Uno de ellos se reconoció como "el tirador de la bicicleta", un sicario que está bajo investigación penal.

-Delincuentes vaciaron una vivienda particular. Sucedió en calle Olascoaga al 100 en el departamento Malargüe. Los afectados denunciaron que les llevaron hasta la "montura del caballo". En el lugar funciona un comercio donde además les robaron chivos, carnes y otras mercaderías, además de un conjunto de importantes herramientas; según dejó expreso en su denuncia la propietaria de 44 años. Las actuaciones quedaron en manos de personal policial y Oficina Fiscal Malargüe.

-Dieron tres años de prisión a hombre que se dedicaba a recolectar imágenes de abusos sexuales infantiles. Fue descubierto y detenido en su domicilio en el departamento San Rafael. El acusado reconoció los hechos en juicio abreviado y por eso obtuvo reducción de pena. La investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Giaroli, quien ordenó la identificación del usuario y la recolección de evidencia digital.

-Un joven de 18 años pactó la venta de ropa en la vía pública y fue asaltado por sus supuestos compradores. El hecho sucedió en inmediaciones de Parque Canota en la zona de Luzuriaga, departamento Maipú. Al llegar al punto del encuentro, el supuesto cliente se presentó junto a un acompañante, quien se probó una campera deportiva con la intención inicial de adquirirla. Sin embargo, el individuo decidió retirarse del predio con la prenda puesta y sin abonar el valor pactado, lo que motivó que el comerciante intentara seguirlos para reclamar el pago. Ante la reacción del damnificado, uno de los sospechosos exhibió un arma de fuego tipo revólver para amedrentarlo, obligando a la víctima a desistir de la persecución para resguardar su integridad física.